تحديث من "إنستجرام" يضيف خدمات "رييلز" ومنشورات جديدة لتلك الفئة من المستخدمين

أعلن رئيس منصة التراسل المصور "إنستجرام"، آدم موسيري، إطلاق المنصة تحديثاً لخدمات "رييلز" و"المنشورات الجديدة" لفئة معينة للمستخدمين.
وأوضح موسيري، أن إنستجرام أضافت خدمات رييلز ومنشورات حصرية للمشتركين من المؤثرين وصُناع المحتوى الصغار في الخدمة مدفوعة الأجر.
وسيمكن من خلال هذه الخدمة أن يفرض منشئو المحتوى رسوماً شهرية على متابعيهم لمشاهدة محتوى حصري من خلال تطبيق إنستجرام.
وسيمكن لصناع المحتوى من خلال هذه الخدمة استضافة محادثات حصرية أو التفاعل مع المعجبين في دردشة مشتركة يصل عدد المشاركين فيها لنحو 30 مشتركاً.
كما يمكن إطلاق مقاطع فيديو قصيرة "رييلز" خاصة وحصرية للمشتركين، ومنشورات مخصصة لهم، ستحمل شارة "اشتراك" أي أنها لن تذهب إلا لأولئك المشتركين في متابعة صانع المحتوى بمقابل مادي، ويمكن أن يغيرها المؤثر أو صانع المحتوى ليصبح عاماً لكل المستخدمين بعد مرور فترة معينة من الزمن.