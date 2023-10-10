بعد فترة قليلة من إطلاق "بيكسل 8".. صور مسربة لأحدث هواتف "جوجل" المرتقبة

لم يمر سوى أيام قليلة على إعلان جوجل هواتف "بيكسل 8"، حتى بدأت تقارير صحفية تنشر تقارير وصورًا مسربة لهواتف جديدة تخطط الشركة الأمريكية لإطلاقها خلال الأشهر المقبلة، وهي "بيكسل 8 إيه".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "سمارت بكس" أنه حصل على مجموعة من الصور المسربة لهاتف "بيكسل 8 إيه" المبنية على تصميم بمساعدة الكمبيوتر.
ومن المتوقع أن يكون هاتف "بيكسل 8 إيه" من فئة الهواتف المتوسطة ذات التكلفة المعقولة.
ويظهر من خلال الصور المسربة أن تصميم "بيكسل 8 إيه" لا يختلف كثيرًا عن تصميم "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو".
ويظهر كذلك من التسريبات وجود "حاجب" كاميرا من الخلف، كما أن الشاشات تتميز بأنها أكثر بروزًا من الإطارات مقارنة بالإصدارات السابقة.
ويبلغ قياس هاتف "بيكسل 8 إيه" 152.1×72.6×8.9 ميلليمتر، وهو نفس حجم إصدار "بيكسل 7 إيه" تقريبًا؛ فيما سيكون قياس الشاشة 6.1 بوصة.
وسيعمل الهاتف -وفقًا للتسريبات- بنسخة منخفضة السرعة من معالجات "تينسور الجيل الثالث" المصممة من قِبَل "جوجل"، وسيأتي بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 14".