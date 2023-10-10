بعد فترة قليلة من إطلاق "بيكسل 8".. صور مسربة لأحدث هواتف "جوجل" المرتقبة

لم يمر سوى أيام قليلة على إعلان جوجل هواتف "بيكسل 8"، حتى بدأت تقارير صحفية تنشر تقارير وصورًا مسربة لهواتف جديدة تخطط الشركة الأمريكية لإطلاقها خلال الأشهر المقبلة، وهي "بيكسل 8 إيه".