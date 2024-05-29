تسريبات: "سامسونج" تنوي تزويد ساعاتها الذكية بميزات "ذكاء اصطناعي" جديدة

كشفت مصادرُ داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، أنها تنوي تزويد ساعاتها الذكية "جلاكسي ووتش" بميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت المصادر لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سامسونج تنوي إضافة ميزات جديدة لتتبُّع الصحة واللياقة البدنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في ساعات "جلاكسي ووتش" في وقت لاحق من هذا العام.
وأعلنت الشركة عن ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز، بما في ذلك النتائج الصحية الشخصية والنصائح ومؤشرات النوم وإجراءات التمرين المقترحة.
وإحدى ترقيات الذكاء الاصطناعي الكبيرة في "جلاكسي ووتش" هي مقياس الطاقة الجديد، الذي يتعلّم من المقاييس الشخصية المختلفة لتوفير "رؤى صحية شاملة".
ويعتمد النموذج على مجموعة متنوعة من بيانات النوم، بما في ذلك: متى ذهب مرتديه إلى السرير، ومدة النوم ومدى جودة نومه ومعدل ضربات القلب والتقلبات أثناء النوم، ويؤخذ في الاعتبار أيضًا النشاط البدني أثناء ساعات الاستيقاظ.
وعلى نفس المنوال ستضيف ساعات "جلاكسي ووتش" أيضًا نصائح صحية، والتي تأخذ تحليل البيانات خطوة أخرى إلى الأمام من خلال "الرؤى والنصائح التحفيزية والإرشادات" المتعلقة بأهداف اللياقة الشخصية الخاصة بك.
وتحصل ميزات النوم أيضًا على ترقيات معزّزة بالذكاء الاصطناعي؛ مما يوفّر رؤية إضافية لعاداتك الليلية. يمكن لخوارزميات النوم الجديدة تحليل حركة النوم والكمون ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس، والتي ستنضمّ إلى ميزات التتبع الحالية مثل ساعات الشخير ومستوى الأكسجين في الدم ودورة النوم.
بالنسبة للعدائين المتشددين: تحصل Galaxy Watch على مقاييس جديدة لمعدل ضربات القلب للعتبة الهوائية، والعتبة اللاهوائية؛ لمساعدتك على البقاء ضمن فترات التدريب المثالية.
ويحظى راكبو الدراجات عالية الكثافة ببعض الميزات أيضًا من خلال مقاييس قوة العتبة الوظيفية، وتقول "سامسونج": إن حساب الميزة الأخيرة تلك سيستغرق 10 دقائق فقط من ركوب الدراجات الثابتة.