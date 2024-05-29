تسريبات: "سامسونج" تنوي تزويد ساعاتها الذكية بميزات "ذكاء اصطناعي" جديدة

ويعتمد النموذج على مجموعة متنوعة من بيانات النوم، بما في ذلك: متى ذهب مرتديه إلى السرير، ومدة النوم ومدى جودة نومه ومعدل ضربات القلب والتقلبات أثناء النوم، ويؤخذ في الاعتبار أيضًا النشاط البدني أثناء ساعات الاستيقاظ.