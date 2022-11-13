"ميتا" تتخلى عن هذه المشروعات بسبب عمليات التسريح الجماعية لموظفيها

ولم تطلق ميتا ساعة ذكية بعد، على الرغم من وجود تقارير وتسريبات على مر السنين حول هذا المسعى المحدد. الآن، لن نراها أبدًا، ما لم تقرر ميتا إعادة النظر في سنوات التطوير الخاصة بها من الآن. قال بوسورث إن فريق "الساعة الذكية"، سيعمل الآن على نظارات الواقع المعزز للشركة وأن نصف استثمار "ميتا"، سيتم تركيزه على الواقع المعزز.