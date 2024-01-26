تغييراتٌ كبرى في خدمات "أبل" بسبب قوانين أوروبية

أعلنت "أبل" نيتها إحداث تغييرات كبرى في عددٍ واسعٍ من خدماتها، بسبب قانون الأسواق الرقمية الجديد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.
وأفادت "أبل"، بأن هذه التغييرات ستشمل نظام تشغيل "آي أو إس 17.4" ومتصفح "سفاري" ومتجر التطبيقات "آب ستور"، وستكون مخصصة لدول الاتحاد الأوروبي.
وتركز هذه التغييرات على إدخال المنافسين إلى خدمات الدفع الخاصة بالشركة، وألا تكون الحلول التي وضعتها "أبل" هي خيارات الدفع الوحيدة في هذه الخدمات.
كما ستسمح هذه التغييرات في متصفح "سفاري" مثلاً باستخدام متصفح من لائحة تضم محركات بحث منافسة.
وتأتي هذه التغييرات مع طرح أسعار جديدة للمطورين.
قال نائب رئيس قسم التسويق في "أبل"، فيل شيلر: "التغييرات التي نعلنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة".
وستخضع 5 شركات رقمية كبرى للقانون الأوروبي الجديد، وهي: "أبل" و"ألفابت" الشركة الأم لـ "جوجل" و"ميتا" و"مايكروسوفت"، و"بايت دانس" المشغّلة لتطبيق "تيك توك"، اعتباراً من 7 مارس.
ويضم القانون الأوروبي، قواعد أكثر صرامة، لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.