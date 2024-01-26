تغييراتٌ كبرى في خدمات "أبل" بسبب قوانين أوروبية

أعلنت "أبل" نيتها إحداث تغييرات كبرى في عددٍ واسعٍ من خدماتها، بسبب قانون الأسواق الرقمية الجديد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.