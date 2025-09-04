"إنستجرام" تطلق إصدارها لأجهزة "آيباد"... هذه أبرز ميزاته

ويُتيح التطبيق الجديد، المُتاح عالميًا على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "آيباد أو إس 15.1" والإصدارات الأحدث، الوصول مُباشرةً إلى موجز "رييلز" في إشارة إلى ما يُطلق عليه إنستجرام "الترفيه المُريح"، مع تثبيت القصص في الأعلى، وإمكانية الوصول إلى الرسائل بنقرة واحدة.