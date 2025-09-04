"إنستجرام" تطلق إصدارها لأجهزة "آيباد"... هذه أبرز ميزاته

أطلقت منصة "إنستجرام" للتواصل المصور، إصدارها الجديد المخصص لأجهزة "آيباد".
وأوضحت المنصة التابعة لشركة "ميتا" أن إصدارها المخصص لأجهزة "آيباد" مزود بميزة للفيديوهات القصيرة "رييلز" وبواجهة معاد تصميمها من أجل منافسة "تيك توك" بصورة أكثر قوة.
ويُعالج التطبيق الشكاوى المُستمرة حول تجربة إنستجرام على أجهزة آيباد، والتي كانت تتطلب سابقًا استخدام نسخة مُحسّنة لأجهزة آيفون ذات صور ضبابية وميزات مفقودة.
ويُتيح التطبيق الجديد، المُتاح عالميًا على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "آيباد أو إس 15.1" والإصدارات الأحدث، الوصول مُباشرةً إلى موجز "رييلز" في إشارة إلى ما يُطلق عليه إنستجرام "الترفيه المُريح"، مع تثبيت القصص في الأعلى، وإمكانية الوصول إلى الرسائل بنقرة واحدة.
ويُمثل "رييلز"، أكثر من 20% من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على إنستجرام، ويعد ركيزةً أساسيةً في استراتيجية ميتا لتعزيز التفاعل عبر منصاتها في سوق الفيديوهات القصيرة التنافسي.
ويُضيف تطبيق آيباد علامة تبويب "المتابعة" مع خيارات عرض مُتعددة، بما في ذلك المنشورات المُوصى بها، ومحتوى من المتابعين المُشتركين، والخلاصات المُرتبة زمنيًا. يمكن للمستخدمين إعادة ترتيب خيارات الخلاصة لتحديد أولوية المحتوى المفضل لديهم.
وتدعم الواجهة تخطيطات متعددة المهام تعرض الرسائل والإشعارات جنبًا إلى جنب، وتتيح توسيع نطاق التعليقات دون مقاطعة تشغيل الفيديو.
وأشارت "ميتا" إلى أن التطبيق متاح مجانًا على متجر تطبيقات "آب ستور"، وأعلنت إنستجرام نيتها إطلاق إصدار مُحسّن لأجهزة أندرويد اللوحية قريبًا أيضاً.