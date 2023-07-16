ماسك يكشف التأثيرات الأولية لإطلاق "ثريدز" على "تويتر"

وأوضح "ماسك" أن تويتر لا يزال ينفق أموالًا أكثر مما يكسب؛ مشيرًا إلى أن الشركة تعاني من أزمة في التدفق النقدي السلبي المستمر بسبب انخفاض عائدات الإعلانات وعبء الديون الثقيل.