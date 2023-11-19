هواتف "لا شيء" تسحب تطبيقها المتوافق مع "رسائل أبل" بسبب مخاوف أمنية

ويأتي هذا القرار، بعد تقارير تحدثت عن مشكلات أمنية صارخة في تطبيق الدردشة الجديد، تضرب في مقتل تقنية التشفير من "طرف إلى طرف"، التي تتمتع بها رسائل "آي ميسج"، حيث يتم تمرير الرسائل كلها عبر خوادم "نوثينج".