روسيا مستمرّة في تعاونها مع "ناسا" حتى 2025

وكان المدير العام لوكالة "روسكوزموس"، يوري بوريسوف؛ قد قال سابقًا: إن روسيا ستنسحب من محطة الفضاء الدولية "بعد عام 2024" للتركيز على إنشاء محطة فضائية خاصة بها.