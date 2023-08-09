دراسة: انتشار فيسبوك لا يرتبط بالضرر النفسي الواقع بسببه

ومضى البروفيسور برزيبيلسكي بقوله: "لدينا موقف يبكي فيه عدد قليل من الناس ذئبًا، والذئب هنا هو وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكننا في الواقع لا نملك البيانات، وليس لدينا المواد التي نحتاجها لبناء جهاز للكشف عن الذئاب".