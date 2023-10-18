"يوتيوب" يطرح قسمًا جديدًا كجزء من تحديث جوهري في التطبيق

طرح تطبيق مَقاطع الفيديو الشهير "يوتيوب"، قسمًا جديدًا في المنصة، وصفته بأنه جزء من تحديث جوهري شامل.
وأوضحت إدارة "يوتيوب" في بيان رسمي أن قسم "من أجلك" الجديد، هو جزء من مجموعة كاملة من الميزات الجديدة وتحديثات التصميم التي تصل إلى نحو 30 ميزة جديدة كليًّا.
وأفادت "يوتيوب" بأن بعض الأدوات ستكون مخصصة لتطبيق الويب والبعض الآخر مخصص للهواتف الذكية والتلفاز الذكي.
وتتيح الميزات الجديدة إمكانية تسريع مقاطع الفيديو، عن طريق ضغطة مطولة على الفيديو، وسيؤدي تلقائيًّا إلى زيادة سرعة تشغيل مضاعفة.
وأفادت "يوتيوب" بأن هذه الميزة ستكون متاحة أيضًا في البحث عن مقطع فيديو ذي صلة، وستكون متاحة عبر الويب والحواسيب اللوحية والأجهزة المحمولة.
وبجانب هذه الميزة سيطلق "يوتيوب" ميزة جديدة تتيح صورًا مصغرة للمعاينة، بصورة أكبر حجمًا للمساعدة في التنقل بين الفيديوهات.
وتتيح "يوتيوب" أيضًا ردود فعل لمسية جديدة تهتز عند المرور فوق نقطة البداية الأصلية لأي فيديو، حتى لا تفقد مكانك أبدًا الذي توقفت فيه خلال مشاهدة أي مقطع فيديو.
وستساعد الميزة الأخيرة، عند مشاهدة مقاطع الفيديو بإصبعك على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي؛ لأن الطريقة الحالية للقيام بذلك ليست دقيقة تمامًا.
أحد التحديثات الأكثر فائدة في "يوتيوب"، هو أداة قفل الشاشة الجديدة لتجنب الانقطاعات العرضية أثناء مشاهدة الأشياء على هاتفك أو جهازك اللوحي.
ويجب أن يكون هذا مفيدًا جدًّا لأولئك الذين يحبون المشي أو ممارسة الرياضة أثناء الاستماع إلى YouTube؛ حيث إن التدافع عادةً ما يقاطع كل ما يظهر على الشاشة.
بمعنى آخر، لن يتحول فيديو التأمل الهادئ الخاص بك عن طريق الخطأ إلى شخص يصرخ بينما يكون هاتفك موجودًا في جيبك أو محفظتك أو حقيبة يدك.
وأضافت منصة "يوتيوب" ميزة "مستوى الصوت الثابت"، والتي تضمن عدم تقلب مستوى الصوت النسبي لمقاطع الفيديو كثيرًا، ويتم تشغيل هذه الأداة تلقائيًّا بمجرد توقف التحديث.
وستفيد هذه الميزات كلها في علامة "التبويب" الجديدة التي وضعتها "يوتيوب" تحت مسمى "لك أنت"، والتي ستقوم بنقل البيانات الخاصة بك لتتمكن من الوصول إلى مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل والتنزيلات التي شاهدتها مسبقًا، وأن تجد كل ذلك من مكان واحد. مرة أخرى، وسيكون هذا التغيير على التطبيق على كل من الويب والأجهزة المحمولة.
وترتبط بقية التحديثات بالتصميم، مع إشارات مرئية على الشاشة تظهر عندما يطلب منك منشئو المحتوى الاشتراك، مع بريق يعزز الدوبامين عندما "تحطم زر الإعجاب" في النهاية.
وهناك أيضًا رسم متحرك جديد يتبع عدد المشاهدات وعدد الإعجابات خلال أول 24 ساعة من الفيديو.
وتمتد بعض عناصر التصميم إلى تطبيق التلفزيون الذكي؛ بما في ذلك قائمة رأسية جديدة وفصول فيديو وقسم وصف قابل للتمرير والمزيد.
ومن المتوقع أن يستغرق وصول كل الميزات الجديدة على "يوتيوب" بضعة أسابيع حتى تصل لكل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
ووعدت إدارة "يوتيوب" بتقديم تحديث شامل مرتقب لتطبيق "يوتيوب كيدز" المخصص للأطفال.