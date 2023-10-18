"يوتيوب" يطرح قسمًا جديدًا كجزء من تحديث جوهري في التطبيق

وستفيد هذه الميزات كلها في علامة "التبويب" الجديدة التي وضعتها "يوتيوب" تحت مسمى "لك أنت"، والتي ستقوم بنقل البيانات الخاصة بك لتتمكن من الوصول إلى مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل والتنزيلات التي شاهدتها مسبقًا، وأن تجد كل ذلك من مكان واحد. مرة أخرى، وسيكون هذا التغيير على التطبيق على كل من الويب والأجهزة المحمولة.