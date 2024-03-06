كم تصل خسائر "ميتا" وزوكربرج بسبب انقطاع فيسبوك وإنستجرام العالمي؟

وأرجع الخبراء ذلك، إلى أن هذا الانقطاع هز ثقة المستثمرين والمستخدمين للمنصات، خاصة بعدما استغل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هذا العطل للترويج لمنصته "إكس" (تويتر سابقًا) التي لم تتعرض لهذه الأعطال وكانت الوجهة الرئيسية للمستخدمين في تلك الفترة.