كم تصل خسائر "ميتا" وزوكربرج بسبب انقطاع فيسبوك وإنستجرام العالمي؟

تسبب الانقطاع العالمي لمنصات شركة "ميتا" الأمريكية الشهيرة "فيسبوك" و"إنستجرام"، في خسائر مادية فادحة للشركة ومالكها مارك زوكربرج.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، بأن هذا العطل واسع النطاق، كان له تأثير مالي كبير على "ميتا" حيث انخفض سعر سهم الشركة في البورصات الأمريكية بنسبة بلغت 1.5%، ثم عاد مرة أخرى للانخفاض بنسبة 1.6%.
وقال المدير الإداري لشركة "ويدبوش سيكيورتيز" دان آيفز: إن خسائر مارك زوكربرج المالية قد تتخطى حاجز الـ100 مليون دولار أمريكي.
وأرجع الخبراء ذلك، إلى أن هذا الانقطاع هز ثقة المستثمرين والمستخدمين للمنصات، خاصة بعدما استغل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هذا العطل للترويج لمنصته "إكس" (تويتر سابقًا) التي لم تتعرض لهذه الأعطال وكانت الوجهة الرئيسية للمستخدمين في تلك الفترة.