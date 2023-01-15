تسريبات: "يوتيوب" سيبدأ في بث القنوات التلفزيونية مجانًا

كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" الأمريكية أن منصة مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب" ستبدأ قريبًا في بث القنوات التلفزيونية مجانًا.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "يوتيوب" تجري محادثات مختلفة لجلب برامج تلفزيونية وأفلام وقنوات تلفزيونية كاملة عبر منصتها.
ولفتت إلى أن سيطرح قريبًا هذه الخدمة لمستخدمين مختارين عبر "يوتيوب" قبل تعميمها لكل المستخدمين.
وذكرت المصادر أنه في حالة تطبيق الأمر، ستطلب "جوجل" خفضًا بنسبة 45% من عائدات الإعلانات، ضمن صفقة مع منشئي المحتوى الأبرز في العالم.