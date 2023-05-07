القائمة الكاملة لما تنوي "جوجل" أن تكشف عنه في حدثها الأكبر لهذا العام

اقترب كثيرًا الحدث الأكبر في هذا العام الذي تنظمه شركة "جوجل" الأمريكية في 10 مايو الجاري، والذي ستعلن عنه جملة كبيرة من المفاجآت لعشاقها بدءًا من من نظام تشغيل "أندرويد" وصولًا إلى هواتف وأجهزة جديدة.
ونقدم لكم في التقرير التالي القائمة الكاملة لما يتوقع أن تكشف "جوجل" عنه في مؤتمرها للمطورين والمبرمجين:
سيركز "أندرويد 14" على التحسينات في الأداء الأمان، واستنادًا إلى المعلومات المقدمة في معاينات المطور وإصدارين تجريبيين، سيوفر النظام إدارة محسّنة للموارد ودعمًا محسّنًا للأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي والمزيد من ميزات إمكانية الوصول.
يمكننا أيضًا توقع المزيد من خيارات التخصيص التي تعتمد على المواد التي تصممها.
في شروط الأمان، سيمنع تثبيت أو تحميل تطبيقات أندرويد القديمة التي تم تطويرها قبل "أندرويد 6 مارشيمللو"، كما ستقوم جوجل أيضًا بتنفيذ تحسينات أمنية على مستوى النظام بما في ذلك مستقبلات وقت التشغيل وتحميل الكود الديناميكي للقراءة فقط لمنع أي احتمال لإدخال الكود، كما ستوفر دعم مدير الاعتماد ومفتاح المرور أيضًا لتسهيل مصادقة المستخدم وإدارة كلمات المرور.
وسيقدم أندرويد 14 خيار مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المحددة مع التطبيقات، بالإضافة إلى خيار الرفض التام لمشاركة هذه المعلومات.
وسيحصل المستخدمون أيضًا على سهم للخلف لتسهيل التنقل باستخدام لون ومظهر متطابق، وستوفر مطالبة المشاركة المباشرة لنظام أندرويد 14 أهدافًا محسّنة للمشاركة المباشرة والتي يجب أن تكون أكثر فائدة للمستخدمين.
من المقرر أن يصل الإصدار الجاهز للمستهلكين في أغسطس أو سبتمبر تقريبًا.
سيشكل المؤتمر فرصة لإطلاق جوجل أول أجهزتها القابلة للطي "بيكسل فولد"،
وسيأتي "بيكسل فولد" بتصميم مشابه لتصميم "أوبو فايند إن" و"أوبو فايند إن2"، مع شاشة داخلية بتنسيق أفقي بقياس 7.6 بوصة.
ومن المتوقع أن تكون اللوحة الرئيسية "أوليد" بمعدل تحديث 120 هرتز وبعض الحواف الملحوظة.
وأشارت المصادر إلى أن شاشة الغطاء ستبلغ 5.8 بوصة، كما سيأتي "بيكسل فولد" بأبعاد 158.7 × 139.7 × 5.7 ملم (8.3 ملم بما في ذلك نتوء الكاميرا الخلفية).
وسيأتي "بيكسل فولد" بمعالجات "تينسور" من الجيل الثاني مع مستشعرين للكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابيكسل، ووحدتين أماميتين بدقة 8 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن يأتي "بيكسل فولد" بسعر 1799 دولارًا أمريكيًا، وسيتم طرحه اعتبارًا من 27 يونيو.
يعتبر هاتف "بيكسل 7 أيه" أحدث الأجهزة التي صدرت تسريبات عليها في الفترة الأخيرة، والذي سيكون إصدارًا أصغر قليلاً من "بيكسل 7" مع تطبيق بعض التخفيضات في مواد التصميم الخاصة بالكاميرات ومواد تصميمه ما قد يجعله أقل تكلفة من الإصدارات السابقة.
وتشير المصادر إلى أن "بيكسل 7 أيه" سيأتي بشاشة "أوليد" بقياس 6.1 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.
ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالجات "تينسور" الجيل الثاني، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي "رام" سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت.
وسيحتوي الجزء الخلفي من "بيكسل 7 أيه" على نظام كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل ووحدة فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل. توقع وجود وحدة أمامية بدقة 13 ميجابكسل في المقدمة.
وسنرى على الأرجح بطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 18 وات وشحن لاسلكي.
من المتوقع أن يتم إطلاق "بيكسل 7 أيه" بسعر 499 دولارًا، وقد تم التأكيد بالفعل على توفر الهاتف اعتبارًا من 11 مايو في الهند ونأمل في مناطق أخرى أيضًا.
سيتم عرض جهاز "بيكسل تابلت" رسميا لأول مرة في مؤتمر جوجل، بعدما ألمحت الشركة له في مؤتمرها للعام الماضي.
ومن المتوقع أن يتم تجهيزها بشاشة "إل سي دي" بمقاس 11 بوصة بدقة 1600 × 2560 بكسل وتصميم متميز ومعالجات "تينسور" الجيل الثاني.
وستدعم جوجل حاسبها اللوحي الجديد بمجموعة من التقنيات الجديدة لحالات الاستخدام المتعددة، وستدخل معه قلم ذكي وشحن لاسلكي بقوة 18 وات.
متوقع أن تكشف جوجل في مؤتمرها عن بعض المعلومات والإعلانات المباشرة عن الجيل التالي من هواتف بيكسل "بيكسل8"، بالإضافة عن معلومات حول ساعات بيكسل الجديد "ووتش 2" وأجهزة "بيكسل بودز" الجديدة.
ومن المتوقع أيضا الكشف عن المزيد من إعلانات الذكاء الاصطناعي من جوجل مع مقدمة رسمية لمنظومة "بارد"، التي توصف بأنها منافس رئيسي لتطبيق "تشات جي بي تي".