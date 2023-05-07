القائمة الكاملة لما تنوي "جوجل" أن تكشف عنه في حدثها الأكبر لهذا العام

في شروط الأمان، سيمنع تثبيت أو تحميل تطبيقات أندرويد القديمة التي تم تطويرها قبل "أندرويد 6 مارشيمللو"، كما ستقوم جوجل أيضًا بتنفيذ تحسينات أمنية على مستوى النظام بما في ذلك مستقبلات وقت التشغيل وتحميل الكود الديناميكي للقراءة فقط لمنع أي احتمال لإدخال الكود، كما ستوفر دعم مدير الاعتماد ومفتاح المرور أيضًا لتسهيل مصادقة المستخدم وإدارة كلمات المرور.