تطلق اسوس جهاز الـ Zenbook 17 Fold OLED في حدث IFA 2022 الإعلامي وحدث الإطلاق الافتراضي

هذا الكمبيوتر المحمول الرائع، الذي أثار إعجاب العالم بتعدد استخداماته وأصالته وإبداعه منذ تقديمه لأول مرة في حدث CES 2022، له تصميم فريد يسمح بتكوينين من شاشة OLED في جهاز واحد. يتم طي شاشة تعمل باللمس كبيرة الحجم مقاس 17.3 بوصة بدقة 2.5K لإنشاء شاشتين سلستين مقاس 12.5 بوصة 1920 × 1280 بوصة، مما يمنح Zenbook 17 Fold OLED "عامل شكل فريد" يوفر تنوعًا لم يسبق له مثيل. عند دمجه مع لوحة مفاتيح ولوحة لمس ASUS ErgoSense Bluetooth ®️ بالحجم الكامل، يسمح تصميمه القابل للطي بأوضاع استخدام متعددة الاستخدامات.