تطلق اسوس جهاز الـ Zenbook 17 Fold OLED في حدث IFA 2022 الإعلامي وحدث الإطلاق الافتراضي

أعلنت ASUS اليوم عن جهاز Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) الذي طال انتظاره، بينما كشفت عن إلهامه وقصة تصميمه ومواصفاته وتوافره خلال حدث الإطلاق الافتراضي Zenbook 17 Fold OLED سيتوفر هذا الحاسوب المحمول الفريد القابل للطي مقاس 17.3 بوصة في السعودية على https://www.asus.com/sa-ar/ بدءًا من الربع الرابع 2022 بأسعار تبدأ من 3,499 دولارًا أمريكيًا (باستثناء الضرائب).
هذا الكمبيوتر المحمول الرائع، الذي أثار إعجاب العالم بتعدد استخداماته وأصالته وإبداعه منذ تقديمه لأول مرة في حدث CES 2022، له تصميم فريد يسمح بتكوينين من شاشة OLED في جهاز واحد. يتم طي شاشة تعمل باللمس كبيرة الحجم مقاس 17.3 بوصة بدقة 2.5K لإنشاء شاشتين سلستين مقاس 12.5 بوصة 1920 × 1280 بوصة، مما يمنح Zenbook 17 Fold OLED "عامل شكل فريد" يوفر تنوعًا لم يسبق له مثيل. عند دمجه مع لوحة مفاتيح ولوحة لمس ASUS ErgoSense Bluetooth ®️ بالحجم الكامل، يسمح تصميمه القابل للطي بأوضاع استخدام متعددة الاستخدامات.
سيكون Zenbook 17 Fold OLED متاحًا للتجربة في أجنحة ASUS خلال IFA 2022، إلى جانب مجموعة كاملة من الابتكارات. تشمل المنتجات المتاحة للاختبار العملي في جناح ASUS IFA حلول المستهلك والألعاب والمبدعين والحلول الصحية التجارية والذكية، مما يوفر منظورًا واسعًا لأحدث ابتكاراتنا وتقنياتنا ومنتجاتنا الرائدة.
يعد Zenbook 17 Fold OLED، الذي تم تصميمه بالاشتراك مع Intel، أول كمبيوتر محمول OLED قابل للطي مقاس 17.3 بوصة في العالم تم التحقق منه بوساطة Intel®️ Evo™️ ، ويوفر للمستخدمين حجمين من شاشة OLED في جهاز واحد: شاشة لمس كبيرة مقاس 17.3 بوصة ذو جودة 2.5K قابلة للطي في المنتصف لإنشاء شاشتين سلستين 12.5 بوصة بجودة 1920 × 1280 لكل شاشة.
طورت ASUS وIntel حلولاً هي الأولى من نوعها في الصناعة لتعزيز الابتكار في فئة الأجهزة القابلة للطي، والتعاون بين خبراء المجال وشراكة النظام البيئي. يتم ضمان الأداء دون عناء من خلال معالجات Intel Core™️ i7 U-Series من الجيل الثاني عشر ورسومات Intel Iris®️ Xe و Intel WiFi 6E وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ومحرك أقراص PCIe®️ 4.0 SSD سريع سعة 1 تيرابايت.
للاتصال بالأجهزة الطرفية ، هناك منفذان مناسبان لـ Thunderbolt™️ 4 ، يدعمان الشحن السريع للبطارية طويلة الأمد التي تبلغ سعتها 75 وات في الساعة، ودعم شاشات خارجية فائقة الجودة.
في فعالية اليوم الإعلامي، تمت تغطية مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الابتكارات التقنية والتصميم والجوانب البيئية وتجربة المستخدم. تم تصميم Zenbook 17 Fold OLED لتناسب مختلف الاحتياجات مثل اللابتوب والتابلت - في جهاز واحد صغير الحجم. مع مظهر لافت للأنظار، وشعار ASUS المتميز بطلاء الزجاج الذي يعكس الضوء بطريقة رائعة. إضافة إلى المظهر المتميز، فإن غطاء الجهاز مصنوع من الجلد الصناعي الأخضر الداكن، مما يمنحه أيضًا إحساسًا مريحًا.
سيكون Zenbook 17 Fold OLED متاحًا في جناح ASUS IFA ، إلى جانب مجموعة واسعة من الابتكارات الحالية. وتشمل هذه أجهزة الكمبيوتر للمستخدمين بشكل يومي، وصناع المحتوى وللأعمال والألعاب. بالإضافة إلى العديد من التقنيات الأخرى.