"أمازون" و"ميتا" وآخرون يواجهون تحقيقات بشأن إدراجهم منتجات ممنوعة على منصاتهم

ويريد السياسيون أيضًا معرفة ما ستفعله الشركات في المستقبل وما إذا كان هناك أي عدم يقين قانوني حول كيفية معالجة المشكلات، تسأل الرسائل ما إذا كانت الشركات مستعدة للعمل مع اللجنة لإيجاد حل للمشكلة، وقد طُلب من الشركات الرد في موعد أقصاه 31 أغسطس.