تسريبات تكشف مفاجآت "أبل" للعام الجديد.. تخفيضات كبيرة وأجهزة جديدة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن تجهيزها مفاجآت وُصفت بـ"الكبرى" خلال مطلع عام 2024 المقبل.
وأوضحت المصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن شركة "أبل تخطط لبعض التخفيضات الكبيرة في أجهزتها في مطلع العام المقبل".
كما كشفت المصادر عن نية "أبل" إطلاق إصدارات جديدة من عدد كبير من أجهزتها خلال شهر مارس المقبل.
وأفادت المصادر بأن "أبل" تخطط لإطلاق إصدارات جديدة من الحواسيب اللوحية "آيباد برو" و"آيباد آير" وحواسيبها المحمولة "ماك بوك آير" وحواسيبها الشخصية "ماك برو" و"ماك ستوديو".
وستكون معظم هذه الأجهزة مدعومة بمعالجات "أبل" الجديدة "إم 3".
وأشارت المصادر إلى أن الحواسيب الشخصية "ماك برو" و"ماك ستوديو" قد لا تكون جاهزة قبل نهاية 2024 أو ربما في بداية 2025.
وبالنسبة للمواصفات المتوقعة لحواسيب "آيباد برو"؛ فمن المتوقع أن يأتي بشاشة "أوليد" بحجمين 11 و13 بوصة، وسيصدر مرافقًا له لوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد".
من ناحية أخرى، سيأتي جهاز "آيباد آير" بإصدار 10.9 بوصة وخيار جديد 12.9 بوصة، ويستخدم شريحة "إم 2".
أما بالنسبة لجهاز "ماك بوك آير" فمن المحتمل أن يأتي بقياسات 13 و15 بوصة وسيزود بمعالج "إم 3".