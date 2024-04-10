تسريبات نظام تشغيل أجهزة "آيباد" الجديدة تكشف الكثير من مواصفاتها المرتقبة

كشفت تسريبات لنظام تشغيل أجهزة "آيباد" الجديدة من "أبل" الكثير من المواصفات المتوقع أن تتضمنها الأجهزة اللوحية المرتقب الكشف عنها قريبًا.
وأوضح موقع "9 تو 5 ماك" المعنِي بأخبار أبل أن نظام تشغيل "آيباد أو إس 17.5" يظهر الكثير من مواصفات أجهزة آيباد الجديدة.
وتُظهر هذه المواصفات أن أجهزة "آيباد" الجديدة ستكون عبارة عن نموذجين؛ أحدهما يدعم اتصالات "الإنترنت اللاسلكي" (واي فاي) فقط، والآخر يدعم اتصالات الهاتف.
كما تُظهر التسريبات أن "آيباد" سيأتي بحجمين رئيسيين للشاشة؛ الأولى بقياس 11 بوصة والثانية 12.9 بوصة، وسيدعم تقنية العرض "أوليد".
وستدعم أجهزة "آيباد" الجديدة كذلك تقنيات جديدة خاصة بقلم "أبل بنسيل" الجديد، والتي تُظهر التسريبات أنه سيدعم إيماءات الضغط، والتي ستنقسم إلى "ضغط مطول" و"ضغط مزدوج".
كما سيدعم قلم "أبل بينسل" الذكي أيضًا خاصية "العثور على الجهاز".
ومن المتوقع أن تعلن "أبل" عن أجهزة "آيباد" الجديدة المعاد تصميمها، وجهاز "آيباد آير" وقلم "أبل بينسل 3" ولوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد" في الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل.