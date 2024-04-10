تسريبات نظام تشغيل أجهزة "آيباد" الجديدة تكشف الكثير من مواصفاتها المرتقبة

ومن المتوقع أن تعلن "أبل" عن أجهزة "آيباد" الجديدة المعاد تصميمها، وجهاز "آيباد آير" وقلم "أبل بينسل 3" ولوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد" في الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل.