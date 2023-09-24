شرطة نيويورك تستعين بـ"روبوت" لتأمين محطة مترو أنفاق "تايمز سكوير"

من الواضح أن الروبوت ليس لديه القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ الفعلية في المحطة، ولا يمكنه القبض جسديًا أو لفظيًا على المشتبه بهم، والمساعدة الوحيدة التي يمكن أن يقدمها للناس في الوقت الفعلي هي توصيلهم بشخص حي للإبلاغ عن حادثة أو لطرح الأسئلة، بشرط أن يتمكنوا من الضغط على زر على الروبوت.