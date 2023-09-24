شرطة نيويورك تستعين بـ"روبوت" لتأمين محطة مترو أنفاق "تايمز سكوير"

أعلنت إدارة شرطة نيويورك عن بدء تنفيذ إجراء أمني جديد في محطة مترو أنفاق "تايمز سكوير"، بتعيين روبوت ضخم لمراقبة المحطة، الذي أطلقت عليه روبوت "كى 5".
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الروبوت الضخم سيكون بلا أذرع ولا أرجل، ولكن سيتم دعمه بـ4 كاميرات مراقبة.
وتقول الشرطة إن هذا الروبوت ستكون مهمته القيام بدوريات حول المباني والمحطة، لضمان سلامة الناس، وتشير إلى أنها لا تتحدث هنا عن "روبو كب" أو "شرطي آلي"، بل هو "روبوت" للمراقبة فقط.
يزن الروبوت الجديد 420 رطلاً، والكاميرات الخاصة به تسجيل فيديو فقط وليس أصوات، وسيقوم الروبوت بدوريات في المحطة من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا طوال فترة التشغيل التجريبي الذي سيستمر على مدى الشهرين المقبلين.
لكن K5 لن يقوم بدوريات كاملة لفترة من الوقت، لأنه سيقضي أول أسبوعين له في رسم خريطة للمحطة والتجوال في المناطق الرئيسية فقط وليس المنصات.
ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت آلة شرطة نيويورك ستبث لقطات الكاميرا الخاصة بها مباشرة، وما إذا كانت سلطات إنفاذ القانون ستراقب ما تلتقطه.
وقال مدير شرطة نيويورك خلال مؤتمر قدم فيه الروبوت إنه "سيسجل فيديو يمكن مراجعته في حالة الطوارئ أو الجريمة".
ومن الواضح أنه لن يستخدم تقنية التعرف على الوجه، على الرغم من أنه كان يشعر بالقلق من إمكانية دمج هذه التكنولوجيا في الجهاز في النهاية.
من الواضح أن الروبوت ليس لديه القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ الفعلية في المحطة، ولا يمكنه القبض جسديًا أو لفظيًا على المشتبه بهم، والمساعدة الوحيدة التي يمكن أن يقدمها للناس في الوقت الفعلي هي توصيلهم بشخص حي للإبلاغ عن حادثة أو لطرح الأسئلة، بشرط أن يتمكنوا من الضغط على زر على الروبوت.
وتقوم مدينة نيويورك بتأجير K5 مقابل حوالي 9 دولارات للساعة خلال الشهرين المقبلين، ويبدو أن عمدة المدينة مقتنعًا بأن هذا الأمر يستحق ما يمكن أن يفعله الروبوت.