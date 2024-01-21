تحديثات جديدة في "واتسآب".. إصلاح مشكلة وتقنية لنقل الملفات

كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" عن تحديثات جديدة في إصدارها التجريبي، التي تعالج إحدى المشكلات التي واجهها المستخدمون، وتقدّم تقنية جديدة لنقل الملفات.
وتظهر "واتسآب" في منشورات عبر موقعها للإصدارات التجريبية "واب بيتا إنفو"، أن الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق لنظام تشغيل "أندرويد" يصلح مشكلة واجهت عدداً من المستخدمين ومنعتهم من تشغيل الكاميرا.
كما يعمل التحديث كذلك على تقديم ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على مشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين منهم، كتلك الموجودة فعلياً في نظام تشغيل "أندرويد".
ولكن سيتطلب تفعيل هذه الميزة أن تكون عملية مشاركة الملفات بين مستخدمي "واتسآب" القريبين من بعضهم بعضاً فعلياً.
ويتطلب تفعيل هذه الميزة الجديدة من المستخدمين فتح قسم جديد حتى يتمكنوا من إرسال واستقبال الملفات عليها.
وسيطلب بعدها "واتسآب" من المستخدمين "هز" أجهزتهم لإنشاء طلب مشاركة.
لا يمكن تفعيل هذه الميزة وإرسال الملفات إلا إلى المستخدمين الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، وتبادل كل منهما مكالمات هاتفية أو رسائل نصية، حتى تتمتع هذه العملية بالتشفير التام.