تحديثات جديدة في "واتسآب".. إصلاح مشكلة وتقنية لنقل الملفات

لا يمكن تفعيل هذه الميزة وإرسال الملفات إلا إلى المستخدمين الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، وتبادل كل منهما مكالمات هاتفية أو رسائل نصية، حتى تتمتع هذه العملية بالتشفير التام.