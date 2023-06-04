عناصر خيالية.. "دردشات واتساب الجماعية".. نفسيتك في دائرة خطر!

وتابع: نتيجة لذلك، يمكن أن تصبح مجموعات واتساب مساحة لا يمكن السيطرة عليها حيث يتم تحويل الأفراد إلى "عناصر خيالية" يمكن أن تعكس مشاعر المرسلين، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وسيؤدي هذا حتمًا إلى القلق والانقسام ويمكن في بعض الحالات أن يؤدي إلى نوع من سيناريو العصابات التي يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ وغير متوقع؛ مما يترك المزيد من الأشخاص السذج أو الضعفاء محاصَرين في بشكل يُشعر بالارتباك والعزلة.