كيف خدعت طفلة مصابة بالتوحد تبلغ 10 أعوام أمها وأنفقت آلاف الجنيهات الإسترلينية على "روبلوكس"؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل إنفاق طفلة مصابة بالتوحد تبلغ من العمر 10 أعوام فقط آلاف الجنيهات الإسترلينية على لعبة "روبلوكس" الشهيرة من دون علم أمها بذلك.
وأوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تفاصيل الخدعة التي مارستها ابنة جورجينا مونداي من دينبيتشر، ذات الـ10 أعوام، وأنفقت خلالها 2500 جنيه إسترليني على "روبلوكس" من دون علم أي من والديها.
وتمكنت الفتاة من تنفيذ الخدعة، بعدما غيرت كلمة المرور على جهاز "آيباد" الخاص بها والذي تمارس عليه اللعبة، وحذرت الأم باقي الآباء والأمهات من ضرورة توخي الحذر واليقظة.
وكان البنك البريطاني قد رفض في البداية رد الأموال في الأم، لكنه بعد إثارة القضية في أكثر من وسيلة إعلامية قرر إعادة النظر في الأمر.
قالت شركة Roblox إن لديها "سياسة قوية" من المدفوعات غير المصرح بها، وقالت شركة أبل إنه يمكن للأم استخدام تنبيهات الشراء المسبق، للتأكد من مشتريات أبنائهم قبل إتمامها.
ويسمح روبلوكس للمستخدمين بإنشاء ألعابهم الخاصة، ولكنه يوفر أيضًا عمليات شراء داخل التطبيق لترقية الصورة الرمزية للمستخدم بأشياء مثل الملابس أو الملحقات، كما يقدم بعض الألعاب المدفوعة مقابل اللعب.
قالت جورجينا مونداي: إن ابنتها، المصابة بالتوحد، كانت تلعب على جهازها اللوحي لفترة أطول مؤخرًا بسبب تركها المدرسة بعد معاناتها في التعليم العادي.
وتابعت بقولها: "اعتقدت في البداية أن شخصًا ما قد اخترق حساب ابنتي، لكن سرعان ما أصبح واضحًا أن الفتاة البالغة من العمر 10 أعوام تمكنت من تغيير كلمة المرور للسماح بالدفع".
لمدة أسبوع تقريبًا، كانت جورجينا، التي تعمل ممرضة، على اتصال مباشر مع شركة أبل وبنكها، Tesco Bank، في محاولة لتأمين استرداد الأموال، لكن كلاهما رفض - قالت إنه كان "وقتًا مروعًا".
وقالت أبل إن هناك طرقًا يمكن من خلالها إعداد الحسابات لتنبيه أحد الوالدين قبل أن يرغب الطفل في إجراء عملية شراء.
وقالت إنه يجب على الآباء والأوصياء عدم الكشف عن كلمات المرور أو تمكين "فيس آي دي" أو "بصمة الأصابع" لأطفالهم ويجب إعداد Ask to Buy بحيث تحتاج عمليات الشراء إلى الموافقة قبل المرور.