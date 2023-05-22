كيف خدعت طفلة مصابة بالتوحد تبلغ 10 أعوام أمها وأنفقت آلاف الجنيهات الإسترلينية على "روبلوكس"؟

لمدة أسبوع تقريبًا، كانت جورجينا، التي تعمل ممرضة، على اتصال مباشر مع شركة أبل وبنكها، Tesco Bank، في محاولة لتأمين استرداد الأموال، لكن كلاهما رفض - قالت إنه كان "وقتًا مروعًا".