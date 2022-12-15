الكونجرس يصدّق على مشروع قانون يحظر "تيك توك" على كل الأجهزة الحكومية

ويأتي مشروع القانون الأمريكي الذي قدّمه السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري؛ بسبب مخاوف من أن الشركة الأم للتطبيق "بيت دانس" الصينية، يمكن أن تشارك المعلومات التي تجمعها عن المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية.