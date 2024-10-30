"جوجل" تكشف عن خططها الجديدة في "الذكاء الاصطناعي"

كشفت المديرة المالية الجديدة لشركة "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، أنات أشكينازي، عن جملة من خطط الشركة الجديدة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت المديرة المالية الجديدة في مكالمة الأرباح مع المستثمرين، التي نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الشركة ستمضي قُدُمًا "قليلًا" في خفض التكاليف؛ من أجل التركيز على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وذكرت أشكينازي، أنها منذ انضمت إلى الشركة في يوليو الماضي، ساهمت في تعزيز الأرباح من خلال "إدارة عدد الموظفين والمرافق، والتأكد من كفاءة العمليات الأخرى".
وذكرت كذلك أن الشركة تكافح حاليًا لنمو شعبية خدماتها للذكاء الاصطناعي على غرار الخدمات الأخرى المقدمة من شركات مثل "أوبين إيه آي" أو "أمازون" أو "ميتا".
ولفتت إلى أن الشركة أنفقت في الربع الثالث من نفقات رأسمالية 13 مليار دولار؛ مشيرة إلى أن معظمها ذهب إلى البنية التحتية التقنية، مثل الخوادم ومعدات مراكز البيانات التي تعمل على تشغيل الخدمات السحابية ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
وأردفت: "الخدمات السحابية هي مجال رئيسي يتطلب الاستثمار، وهناك حاجة لتوسيع نطاق منتجاتنا في الذكاء الاصطناعي".