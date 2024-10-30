"جوجل" تكشف عن خططها الجديدة في "الذكاء الاصطناعي"

وأوضحت المديرة المالية الجديدة في مكالمة الأرباح مع المستثمرين، التي نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الشركة ستمضي قُدُمًا "قليلًا" في خفض التكاليف؛ من أجل التركيز على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.