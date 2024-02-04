"أبل" تجهز لصفقة استحواذ ستساعدها على تطبيق تقنية جديدة للصور تعمل بـ"الذكاء الاصطناعي"

كشفت تقارير من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن أنها تجهز حاليًا لصفقة استحواذ جديدة لشركة ناشئة تعمل في تقنيات جديدة للصور مدعومة بـ"الذكاء الاصطناعي".
وأشارت المصادر إلى أن شركة "برايتر" الألمانية، تركز عملها على تقنيات ذكاء اصطناعي لإخفاء هوية البيانات الخاصة في الصور.
وتصف المصادر استحواذ "أبل" على الشركة، بأنها ستدعم خطواتها المستمرة في حماية خصوصية مستخدميها.
وتعمل الشركة الألمانية على تطوير تقنية "الإخفاء العميق الطبيعي للصور" باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدلًا من التمويه الذي يشوه الصور؛ مما يؤدي إلى مظهر "أكثر طبيعية" للصور النهائية.
وترجّح المصادر أن تكون سماعة الرأس "فيجن برو" للواقع الافتراضي المعزز، هي أول المستفيدين من التقنية الجديدة تلك، خاصة بعد ورود تقارير حول وجود مخاوف لدى "أبل" من أن تكون سماعتها الجديدة قد تخترق بنوعٍ ما خصوصية المستخدمين.