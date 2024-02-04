"أبل" تجهز لصفقة استحواذ ستساعدها على تطبيق تقنية جديدة للصور تعمل بـ"الذكاء الاصطناعي"

وترجّح المصادر أن تكون سماعة الرأس "فيجن برو" للواقع الافتراضي المعزز، هي أول المستفيدين من التقنية الجديدة تلك، خاصة بعد ورود تقارير حول وجود مخاوف لدى "أبل" من أن تكون سماعتها الجديدة قد تخترق بنوعٍ ما خصوصية المستخدمين.