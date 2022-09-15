تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هواتف "آيفون 15" المرتقبة

وأشارت التسريبات إلى أنه سيتم استخدام معيارية 3 نانومتر مع معالج "أيه 17"، وستدخل في الإنتاج الضخم لها في النصف الثاني من العام المقبل 2023، ومن المتوقع أن تستخدم في معالجات حواسيب ماك المقبلة أيضا.