تسريبات تكشف تفاصيل جديدة عن هواتف "آيفون 15" المرتقبة

لم يمر سوى أيام على إطلاق شركة "أبل" الأمريكية هواتف "آيفون 14" إلا وبدأت التسريبات الجديدة تخرج حول ما تجهزه لهواتف "آيفون 15" المرتقبة.
وأوضح موقع "نيكي" الياباني التقني المتخصص أن أبل تنوي الاستعانة بجيل جديد من معالجات "تي إس إم سي" بمعيارية تصل إلى 3 نانومتر فقط، بدلا من 4 نانومتر، كما هو مستخدم حاليا.
وتشير التسريبات إلى أنه قد يتم استخدام المعالجات ذات معيارية 3 نانومتر تلك، في بعض أجهزة "آيباد" المقبلة.
وستساعد هذه الترقية للمعالجات في تحسين الأداء والكفاءة بصورة كبيرة لجميع أجهزة أبل بما فيها هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" و"ماك".
وأشارت التسريبات إلى أنه سيتم استخدام معيارية 3 نانومتر مع معالج "أيه 17"، وستدخل في الإنتاج الضخم لها في النصف الثاني من العام المقبل 2023، ومن المتوقع أن تستخدم في معالجات حواسيب ماك المقبلة أيضا.
يُذكر أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية اعتمدت أيضا معيارية 3 نانومتر في معالجاتها، بناء على اتفاقية مع "جيت أل راوند"، كما حصلت "إنتل" على اتفاقية أخرى لإنتاج معالجات بنفس المعيارية ستبدأ في تطبيقها أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.