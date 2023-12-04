تحديثات على تطبيق "ميتا" للترجمة المدعوم بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"

ووفقًا لـ"ميتا"؛ فإن التحدي هنا هو أن اللغات المختلفة لها هياكل جمل مختلفة؛ لذلك كان عليها تطوير خوارزمية مخصصة لدراسة الإدخال الصوتي الجزئي، من أجل تحديد ما إذا كان هناك سياق كافٍ لبدء إنتاج مخرجات مترجمة، أو ما إذا كنت ستستمر في الاستماع.