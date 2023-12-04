تحديثات على تطبيق "ميتا" للترجمة المدعوم بتقنيات "الذكاء الاصطناعي"

طرحت شركة "ميتا" تحديثًا جديدًا لخدمتها الخاصة بالترجمة متعددة الوسائط الجديدة "سيمليس إم 4 تي" المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي جلبت ميزتين إضافيتين.
وكانت "ميتا" قد أطلقت أغسطس الماضي تطبيقها للترجمة متعددة الوسائط، والتي تدعم 100 لغة نصيًّا و36 لغة للكلام؛ ولكن التحديث الجديد يجعل ترجمة الكلام أكثر سلاسة وتعبيرًا؛ بحسب الشركة.
وأول ميزة أضافتها "ميتا" إلى التطبيق هي ميزة "SeamlessExpressive"، التي تنقل تعبيراتك إلى الكلام المترجم.
ويتضمن ذلك درجة ومستوى الصوت والنبرة العاطفية (الإثارة أو الحزن أو الهمسات) ومعدل الكلام والتوقف المؤقت.
وبالنظر إلى أن الخطابات المترجمة كانت تبدو دائمًا آلية حتى الآن، فمن المحتمل أن يغير هذا الإنجاز قواعد اللعبة؛ سواء في حياتنا اليومية أو في إنتاج المحتوى أيضًا.
وتشمل اللغات المدعومة: (الإنجليزية، والإسبانية، والألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية).
أما الميزة الثانية التي أضافها التطبيق، فهي "SeamlessStreaming"، والتي تبدأ في ترجمة الكلام؛ بينما لا يزال المتحدث يتحدث؛ مما يسمح للآخرين بسماع الترجمة بشكل أسرع.
ولا يزال هناك زمن وصول قصير يقل قليلًا عن ثانيتين، ولكن على الأقل لن تضطر إلى الانتظار حتى ينهي شخص ما الجملة.
ووفقًا لـ"ميتا"؛ فإن التحدي هنا هو أن اللغات المختلفة لها هياكل جمل مختلفة؛ لذلك كان عليها تطوير خوارزمية مخصصة لدراسة الإدخال الصوتي الجزئي، من أجل تحديد ما إذا كان هناك سياق كافٍ لبدء إنتاج مخرجات مترجمة، أو ما إذا كنت ستستمر في الاستماع.