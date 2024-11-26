تسريب أول مشاهد لهاتف "سامسونج" الرائد المنحني "جلاكسي إس 25 ألترا"

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن أول مشاهد لهاتفها الرائد المرتقب المنحني "جلاكسي إس 25 ألترا".
وأوضحت المصادر أن التسريب الجديد تم نشره على منصة "ريديت" بعنوان مضلل بعنوان "إس 24 ألترا"، حيث يظهر زواياه المستديرة، بصورة لا تدور على أي من الهواتف الذكية الرائدة الحالية للشركة الكورية الجنوبية.
وتعكس الزوايا المستديرة أيضًا عناصر واجهة المستخدم المستديرة الموجودة في تحديث برنامج "وان يو آي 7"، القادم الذي ستطرحه سامسونج قريبًا.
وتشمل الميزات الأخرى التي شوهدت في مقطع الفيديو العملي لمسة نهائية لامعة وحواف ذات مظهر معدني وإعداد كاميرا خلفية يمكن التعرف عليها، شوهدت أيضًا في وحدات وهمية مسربة لـ"جلاكسي إس 25 ألترا".
ومن المتوقع أن تكشف سامسونج النقاب رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد خلال مطلع عام 2025 المقبل، تحديدًا في شهري يناير أو فبراير المقبلين.