"سامسونج" تبرم صفقة استحواذ تدخلها في مجال برمجيات السيارات الذكية

وستمكن هذه الصفقة سامسونج ووحدتها "هارمان" من الحصول على التقنيات والمنتجات المتعلقة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، بما في ذلك كاميرات المركبات الأمامية ووحدات التحكم الخاصة بهذه الأنظمة، ما يُمثل دخولاً كاملاً إلى سوق أنظمة مساعدة السائق المتقدمة سريع النمو.