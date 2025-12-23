"سامسونج" تبرم صفقة استحواذ تدخلها في مجال برمجيات السيارات الذكية

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن إبرامها صفقة استحواذ جديدة تدخلها إلى مجال المنافسة في تقنيات برمجيات السيارات الذكية.
وقالت "سامسونج" إن وحدتها "هارمان إنترناشيونال" وافقت على صفقة الاستحواذ على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة" التابعة لشركة "زد إف فريدريشهافن" الألمانية المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات.
وأشارت إلى صفقة الاستحواذ ستبرم مقابل 1.77 مليار دولار أمريكي.
وستمكن هذه الصفقة سامسونج ووحدتها "هارمان" من الحصول على التقنيات والمنتجات المتعلقة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، بما في ذلك كاميرات المركبات الأمامية ووحدات التحكم الخاصة بهذه الأنظمة، ما يُمثل دخولاً كاملاً إلى سوق أنظمة مساعدة السائق المتقدمة سريع النمو.
وتستخدم تقنيات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الكاميرات وأجهزة الاستشعار لرصد البيئة المحيطة، بما في ذلك المسارات والمسافة إلى المركبات الأمامية والمشاة، وذلك للمساعدة في القيادة الآمنة.
وتوقعت الشركة أن ينمو حجم سوق أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ووحدات التحكم المركزية في المركبات من 42.18 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 65.4 مليار دولار أمريكي في العام المقبل.
ويُمثل هذا الاستحواذ أحدث صفقة رئيسية لشركة سامسونج هذا العام، بعد إعلانها في مايو عن اتفاقية بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء شركة "فلاكت جروب" الألمانية المتخصصة في أنظمة التبريد.
وتقول سامسونج إن صفقة الاستحواذ الجديدة من المتوقع إتمامها بصورة رسمية خلال العام المقبل 2026.