تسريبات تكشف مفاجأة ساعات "أبل ووتش" المتأخرة منذ 2018

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن تجهيزها مفاجأة خاصة بساعاتها الذكية "أبل ووتش"، الأولى من نوعها منذ عام 2018.
وأوضحت مصادر لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن ساعات "أبل ووتش برو" ستحصل على إعادة تصميم كلية لشكلها للمرة الأولى منذ عام 2018.
وذكرت المصادر أن ساعات "أبل ووتش 8 برو" الجديدة ستحصل على أكبر شاشة عرض ساعات ذكية قدمتها أبل على الإطلاق، إضافة إلى أنه سيكون تصميماً جديداً كلياً على الشركة.
يذكر أن أبل لم تدمج أي تصاميم جديدة لساعاتها الذكية منذ إطلاقها "أبل ووتش 4" عام 2018، لكن هذا التصميم سيكون مختلفاً تماماً، حيث ستكون الشاشة أكبر بنحو 7% من حجم ساعة "أبل ووتش 7".
كما أن تطويرات التصميم ستشمل تطوراً للشكل المستطيل الحالي لساعات "أبل ووتش"، وللجوانب المسطحة الحالية.
وستستخدم أبل تركيبة أكثر متانة لساعاتها الذكية الجديدة من التيتانيوم لحماية الساعة وجعلها أكثر ملاءمة للرياضات العنيفة والقوية.
كما سيتم دعم ساعات "أبل ووتش 8" ببطارية أكبر، ووضع طاقة منخفض، والذي سيجعلها تعمل لعدة أيام بشحنة واحدة.
إضافة إلى ذلك، ستحتوي ساعات "أبل ووتش 8" على مستشعر لدرجة حرارة الجسم، والذي سبق أن ذكرته مصادر عديدة من داخل الشركة الأمريكية.