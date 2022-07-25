تسريبات تكشف مفاجأة ساعات "أبل ووتش" المتأخرة منذ 2018

يذكر أن أبل لم تدمج أي تصاميم جديدة لساعاتها الذكية منذ إطلاقها "أبل ووتش 4" عام 2018، لكن هذا التصميم سيكون مختلفاً تماماً، حيث ستكون الشاشة أكبر بنحو 7% من حجم ساعة "أبل ووتش 7".