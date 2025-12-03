الذكاء الاصطناعي أم بحث جوجل؟.. دراسة تكشف أيهما يزيدك علما وأيهما يضعف المعرفة

استخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء

مع ذلك، لا تدعو الباحثة إلى مقاطعة الذكاء الاصطناعي، بل إلى استخدامه بذكاء: يمكن الاعتماد عليه للإجابات السريعة، لكن "إذا كان هدفك تطوير معرفة عميقة وقابلة للتعميم، فإن الاعتماد على ملخصات نماذج اللغة وحدها سيكون أقل فائدة". وتشير إلى أن هذا التحدي سيكون حاسماً في المدارس الثانوية حيث يستعد الطلاب لعالم تحضر فيه أدوات الذكاء الاصطناعي في كل مهمة يومية.