الإعلان عن "هونور 200 برو" الهاتف الرسمي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

أعلنت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقرر إقامتها الأسبوع المقبل في الرياض، عن اختيار هاتف "هونور 200 برو" كهاتف رسمي للمسابقة.
وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ وفق ما نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنه تم توقيع شراكة بين اللجنة المنظمة للبطولة وشركة "هونور"، وبناء عليه تم اختيار هاتف "هونور 200 برو" هاتفًا رسميًّا للمسابقة.
وأوضح رايشرت أنه سيكون متاحًا استخدام الهاتف في ألعاب عديدة شهيرة مثل "فري فاير" و"هونور أوف كينجز" أو لعبة "إم إل: بي بي للسيدات".
من جانبه قال مدير التسويق في "هونور" إن الهاتف يتجاوز المعايير المطلوبة للمشاركين في المسابقة، وسيكون متوفرًا لجميع المتبارين وبجميع المسابقات والألعاب.
وأضاف: "هذا الهاتف سيمكّن اللاعبين من تجاوز حدودهم وتحقيق آفاق جديدة في رحلة الألعاب الخاصة بهم".
ويتميز هاتف "هونور 200 برو" بتصميم فريد وشاشة "أوليد" وبطارية ذات قدرات كبيرة مع إمكانية الشحن السريع؛ ولكن الأبرز الذي كان سببًا في اختياره هاتفًا رسميًّا للبطولة؛ هو اعتماده على معالج "سنابدراجون 8 إس الجيل الثالث" فائق السرعة، الذي سيجعله قادرًا على أداء المهام الثقيلة بسرعة كبيرة.