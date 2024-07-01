الإعلان عن "هونور 200 برو" الهاتف الرسمي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

ويتميز هاتف "هونور 200 برو" بتصميم فريد وشاشة "أوليد" وبطارية ذات قدرات كبيرة مع إمكانية الشحن السريع؛ ولكن الأبرز الذي كان سببًا في اختياره هاتفًا رسميًّا للبطولة؛ هو اعتماده على معالج "سنابدراجون 8 إس الجيل الثالث" فائق السرعة، الذي سيجعله قادرًا على أداء المهام الثقيلة بسرعة كبيرة.