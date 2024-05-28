"مايكروسوفت" تطرح ميزة جديدة "استثنائية"... ماذا تفعل بالصور؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" بدأت حاليًا في اختبار ميزة جديدة، وصفت بالاستثنائية، التي يمكنها لأول مرة توفر خدمة في الصور لم تكن متوفرة في أي تطبيق من قبل.