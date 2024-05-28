"مايكروسوفت" تطرح ميزة جديدة "استثنائية"... ماذا تفعل بالصور؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" بدأت حاليًا في اختبار ميزة جديدة، وصفت بالاستثنائية، التي يمكنها لأول مرة توفر خدمة في الصور لم تكن متوفرة في أي تطبيق من قبل.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تختبر حاليًا تطبيق "فون لينك"، الذي يمكنه لأول مرة نسخ الصور من هاتف "أندرويد" وإرسالها إلى جهازك الذي يعمل بنظام تشغيل "ويندوز".
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يسمح التطبيق لأول مرة بإمكانية الحصول على أي نص موجود على "صور أندرويد" واستخدامه مباشرة على أي جهاز كمبيوتر.
ويستفيد التطبيق من خدمة يطلق عليها خدمة "التعرف البصري على الأحرف ".
ويتيح تطبيق "فون لينك" إمكانية توصيل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 14" لهواتف "سامسونج" و"هونور" و"وان بلس" و"ريلمي" "وأوبو".
باستخدام تقنية التعرف البصري على الحروف، يمكنك نسخ النص من صورة في معرض الصور الخاص بك ولصقه مباشرة من هاتف "أندرويد" إلى جهاز "ويندوز 11".
يذكر أن ميزة "استخراج النص من الصور" ليست جديدة في "ويندوز 11"، بل هي موجودة ضمن التطبيقات المثبته سابقًا، وتسمح للمستخدمين باستخدامها على صفحات الكتب أو لافتات الشوارع، ولكنها المرة الأولى التي يتم ربطها مع هواتف "أندرويد".
ومن المتوقع أن تصل الميزة الجديدة لجميع المستخدمين في وقت لاحق من العام.