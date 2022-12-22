الكشف عن مواصفات هاتف "وان بلس 11" الجديد

ويحتوي وان بلس 11 على خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" (12 جيجابايت، 16 جيجابايت)، وسعة تخزين داخلية (256 جيجابايت، 512 جيجابايت) وببطارية بسعة مقدرة تبلغ 2435 مللي أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن يكون هذا حجم خلية واحدة، وبالتالي فإن السعة الإجمالية المقدرة للبطارية ستكون 4870 مللي أمبير في الساعة.