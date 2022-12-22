الكشف عن مواصفات هاتف "وان بلس 11" الجديد

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تفاصيل المواصفات الكاملة لهاتف "وان بلس 11 إس" الجديد، المتوقع إطلاقه عالميًا يوم 7 فبراير من العام المقبل 2023.
ورصد موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص مواصفات هاتف "وان بلس 11"، مشيرةً إلى أنه سيكون مزودًا بشاشة "كواد إتش دي بلس" من نوع سوبر أموليد بقياس 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز.
ويحتوي هاتف "وان بلس 11" على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة 3.18 جيجاهرتز، من نوع "سنابدراجون 8 الجيل الثاني".
ويحتوي وان بلس 11 على خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" (12 جيجابايت، 16 جيجابايت)، وسعة تخزين داخلية (256 جيجابايت، 512 جيجابايت) وببطارية بسعة مقدرة تبلغ 2435 مللي أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن يكون هذا حجم خلية واحدة، وبالتالي فإن السعة الإجمالية المقدرة للبطارية ستكون 4870 مللي أمبير في الساعة.
سيأتي هاتف "وان بلس 11" مع أربع كاميرات، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل في المقدمة، مع إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف تشتمل على وحدات تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل أساسية و48 ميجابكسل فائقة السرعة و32 ميجابكسل.
وسيأتي هاتف "وان بلس 11" بنحو 8.53 ملليمتر، وبوزن 205 جرامات، وسيدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وقارئ بصمات أصابع مدمجة في الشاشة، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 13".