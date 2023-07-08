"إنستغرام دون صور".. "ماسك" يهاجم "ثريدز": "لا معنى له"

وصَف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك "تويتر"، تطبيق "ثريدز" الجديد التابع لشركة ميتا والذي شغل العالم في الأيام الماضية؛ نظرًا لتهديده بسحب البساط من "تويتر"؛ وصفه بأنه "أمر لا معنى له".
وعبر حسابه في "تويتر"، اليوم السبت، رد "ماسك" على إحدى التغريدات حول هل تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر، بقوله: تطبيق "ثريدز" هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرًا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق.
وتساءل الملياردير الأمريكي: كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟ أنا شخصيًّا، لا أقرأها أبدًا.
وعلق على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني: باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة.