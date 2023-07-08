"إنستغرام دون صور".. "ماسك" يهاجم "ثريدز": "لا معنى له"

وعبر حسابه في "تويتر"، اليوم السبت، رد "ماسك" على إحدى التغريدات حول هل تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر، بقوله: تطبيق "ثريدز" هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرًا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق.