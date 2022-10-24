تسريبات تكشف عن مواصفات خارقة في جهاز "ماك برو" المرتقب

وأشارت المصادر إلى أن أبل تختبر حاليًا الإصدار الجديد المتطور لهذا المعالج، الذي سيضم 24 نواة في وحدة المعالجة المركزية، و67 نواة في وحدة معالجة الرسوميات، بالإضافة إلى ذاكرة بسعة 192 جيجابايت.