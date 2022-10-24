تسريبات تكشف عن مواصفات خارقة في جهاز "ماك برو" المرتقب

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن مواصفات خارقة سيتمتع بها حاسب "ماك برو" المرتقب.
وأوضحت المصادر لشبكة "بلومبرج" الأمريكية أنه يُتوقع أن يتم دعم جهاز "ماك برو" بمعالج من نوع "إم 2" فائق السرعة، مع 48 نواة تقريبًا.
وأشارت المصادر إلى أن أبل تختبر حاليًا الإصدار الجديد المتطور لهذا المعالج، الذي سيضم 24 نواة في وحدة المعالجة المركزية، و67 نواة في وحدة معالجة الرسوميات، بالإضافة إلى ذاكرة بسعة 192 جيجابايت.
ويُتوقع أن تطلق أبل إصدارين من معالج "إم 2"؛ الأول سيطلق عليه "إم 2 ألترا"، والثاني "إم 2 إكستريم".
وستوفر أيضًا أبل إصدارين من معالجها الأولى يضم 24 نواة في وحدة المعالجة المركزية، والثاني 48 نواة في وحدة المعالجة المركزية، وبالنسبة لوحدة الرسوميات فسيدعم الإصدار الأولى بـ76 نواة والثاني بـ152 نواة؛ فيما ستكون ذاكرة الإصدار الثاني 256 جيجابايت.
وسيكون هذا المعالج أقوى بنحو ضِعفٍ أو 4 أضعاف من قوة إصدار "إم 2 ماكس"، الذي يضم 12 نواة لوحدة المعالجة المركزية و38 نواة لوحدة الرسوميات.
وتتوقع المصادر أن تطلق أبل -قبل كشفها عن "ماك برو"- حواسيب "ماك بوك برو" بقياس 14 و16 بوصة و"ماك ميني" جديد كليًّا، وسيأتي هذا في وقت لاحق من الأشهر المقبلة.