"سامسونج" تعلن عن "عصر جديد للذكاء الاصطناعي".. هذه تفاصيله الكاملة

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عما أطلقت عليه "عصر جديد من جلاكسي للذكاء الاصطناعي"، والتي ستقدم خلاله عددًا كبيرًا من المزايا الجديدة.
وأوضحت "سامسونج" في بيان رسمي أن أبرز المزايا الجديدة التي ستقدمها "جلاكسي للذكاء الاصطناعي"، خدمة ترجمة الاتصالات الحية بالذكاء الاصطناعي.
ومن خلال هذه التقنية، يمكن لمستخدمي هواتف "جلاكسي" إمكانية استقدام مترجم شخصي، لأي مكالمة هاتفية مع أي شخص بلغة مختلفة، لتوفر التقنية له مترجم فوري شخصي مباشر مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وستظهر الترجمات الصوتية والنصية في الوقت الفعلي أثناء حديثك، ويحدث كل هذا على الجهاز، وبالتالي فإن محتويات محادثاتك لا تخرج من هاتفك أبدًا.
وتقول سامسونج: إن هذا يجعل "الاتصال بشخص يتحدث لغة أخرى أمرًا بسيطًا مثل تشغيل التسميات التوضيحية المغلقة، عند بث عرض ما".
ومن المقرر أن يتم دفع معظم تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة الأخرى في إصدار سلسلة "جلاكسي إس 24" المرتقبة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في 17 يناير.
وأوضحت "سامسونج" أن هواتف "جلاكسي أيه آي" (جلاكسي بالذكاء الاصطناعي)، ستقدم تجربة شاملة للذكاء الاصطناعي قائمة على تقنيات سحابية مميزة، بعدما فتحت الشركة قنوات التعاون مع قادة الصناعة في هذا المجال.
وأضافت قائلةً: "سيؤدي هذا إلى تحويل تجربتك اليومية على الهاتف المحمول إلى راحة البال التي تعتمد عليها من أمان وخصوصية جلاكسي".
وأضافت بقولها إن "هواتف الذكاء الاصطناعي، ستذيب بعض الحواجز الأكثر شيوعًا التي تعترض التواصل الاجتماعي، ويصبح التواصل أسهل وأكثر إنتاجية من أي وقت مضى".