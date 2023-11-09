"سامسونج" تعلن عن "عصر جديد للذكاء الاصطناعي".. هذه تفاصيله الكاملة

ومن خلال هذه التقنية، يمكن لمستخدمي هواتف "جلاكسي" إمكانية استقدام مترجم شخصي، لأي مكالمة هاتفية مع أي شخص بلغة مختلفة، لتوفر التقنية له مترجم فوري شخصي مباشر مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.