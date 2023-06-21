"أبل" تتخلى عن الهواتف المطروحة قبل 2017 والبداية بـ"التحديث المرتقب"

أفادت تقارير تقنية، بأن نظام التشغيل الجديد الذي تستعد شركة "أبل" لإطلاقه في يوليو المقبل؛ سيكون حكرًا على مستخدمي الهواتف الأحدث؛ في حين لن تستفيد منه هواتف قديمة طُرحت قبل 2017.