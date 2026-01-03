انتقادات واسعة لبرنامج الذكاء الاصطناعي "جروك"... أغرق منصة "إكس" بصور غير لائقة

واجه برنامج الذكاء الاصطناعي "جروك" التابع لإيلون ماسك انتقادات واسعة، بسبب ما وصف بـ"إغراقه" منصة "إكس" بصور غير لائقة لنساء وقاصرات.
وأشارت التقارير الصحفية العالمية أن "جروك" أغرق منصة "إكس" بصور جنسية لنساء وقاصرات قبيل منتصف ليلة رأس السنة بدول عدة حول العالم.
فوجئ كثير من المستخدمين باستجابة "جروك" لطلبات خاصة بجعل صور لنساء وقاصرات عاريات وإعادة نشرها على منصة "إكس".
ورغم رفض شركة "إكس" التعليق على انتشار هذه الصور عبر منصتها، إلا أن شركة "إكس أيه آي" المالكة لتطبيق "جروك" اتهمت وسائل الإعلام بـ"الكذب" بشأن هذا الأمر.
وقد أثار تدفق الصور شبه العارية لأشخاص حقيقيين مخاوف دولية.
وقدّم وزراء في فرنسا بلاغات إلى النيابة العامة والهيئات التنظيمية بشأن تطبيق "إكس" بسبب هذه الصور المقلقة، قائلين في بيان إن المحتوى "الجنسي والتمييزي" "غير قانوني بشكل واضح".
وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية في رسالة إلى الوحدة المحلية لتطبيق "إس" إن المنصة فشلت في منع إساءة استخدام "جروك" من خلال إنشاء وتداول محتوى فاحش وجنسي صريح.
واكتفى مالك التطبيق والمنصة إيلون ماسك بنشر صور ساخرة على تعديلات الذكاء الاصطناعي لصور مشاهير بمن فيهم هو.
وأفاد ثلاثة خبراء تابعوا تطور سياسات شركة "إكس" المتعلقة بالمحتوى الإباحي المُولّد بالذكاء الاصطناعي بأن الشركة تجاهلت تحذيرات منظمات المجتمع المدني وجماعات حماية الطفل، بما في ذلك رسالة أُرسلت العام الماضي، تُحذّر من أن شركة "إكس أيه آي" على بُعد خطوة واحدة فقط من إطلاق "سيل من مقاطع الفيديو المُزيّفة بتقنية التزييف العميق التي تُنتَج دون موافقة صريحة".
قال تايلر جونستون، المدير التنفيذي لمشروع ميداس، وهي منظمة رقابية على الذكاء الاصطناعي كانت من بين الموقعين على الرسالة: "في أغسطس، حذرنا من أن تقنية توليد الصور في إكس أيه آي هي في جوهرها أداة لتشويه العُري، قابلة للاستغلال كسلاح. وهذا ما حدث بالفعل".
وقالت داني بينتر، كبيرة المسؤولين القانونيين ومديرة المركز القانوني التابع للمركز الوطني لمكافحة الاستغلال الجنسي، إن منصة إكس فشلت في إزالة الصور المسيئة من مواد تدريب الذكاء الاصطناعي، وكان عليها حظر المستخدمين الذين يطلبون محتوى غير قانوني.