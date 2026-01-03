انتقادات واسعة لبرنامج الذكاء الاصطناعي "جروك"... أغرق منصة "إكس" بصور غير لائقة

قال تايلر جونستون، المدير التنفيذي لمشروع ميداس، وهي منظمة رقابية على الذكاء الاصطناعي كانت من بين الموقعين على الرسالة: "في أغسطس، حذرنا من أن تقنية توليد الصور في إكس أيه آي هي في جوهرها أداة لتشويه العُري، قابلة للاستغلال كسلاح. وهذا ما حدث بالفعل".