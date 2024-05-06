5 إعدادات لتحسين تجربة " على هواتف "أندرويد" و"آيفون"

وباستخدام إعداد الأولوية العالية، يتم تنبيه المستخدمين فقط لرسائل البريد الإلكتروني التي تعد ذات أولوية عالية.. إضافة إلى ذلك، هناك خيارٌ لإيقاف الإشعارات تماماً، وهي ميزة مفيدة، خاصة في أثناء الإجازات أو عطلات نهاية الأسبوع.