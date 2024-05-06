5 إعدادات لتحسين تجربة " على هواتف "أندرويد" و"آيفون"

تتمتع الهواتف الذكية، التي أصبحت الآن جزءًا لا يتجزّأ من حياتنا، بحالات استخدامٍ شخصية ومهنية، ويتضمن ذلك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني عبر منصات، مثل "جيميل".
مع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحسين تجربة "جيميل" الخاصة بهم، خاصة على الأجهزة المحمولة، فإليك خمسة إعدادات يمكنها تحسين عملية إرسال البريد الإلكتروني بشكلٍ كبيرٍ، وفقا لما نشرته صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية.
وجاءت هذه الإعدادات الخمسة على النحو التالي:
يرسل "جيميل"، بشكل افتراضي، إشعارات لجميع رسائل البريد الإلكتروني المتسلمة.
قد يكون هذا مزعجاً في بعض الأحيان، خاصة إذا تمّ إخطار البريد العشوائي أو رسائل البريد الإلكتروني التسويقية.
ويمكن لمستخدمي "جيميل" على هواتف "أندرويد" و"آيفون" ضبط الإشعارات على الأولوية الكاملة أو ذات الأولوية العالية.
وباستخدام إعداد الأولوية العالية، يتم تنبيه المستخدمين فقط لرسائل البريد الإلكتروني التي تعد ذات أولوية عالية.. إضافة إلى ذلك، هناك خيارٌ لإيقاف الإشعارات تماماً، وهي ميزة مفيدة، خاصة في أثناء الإجازات أو عطلات نهاية الأسبوع.
يمكن لمُستخدمي "جيميل" فصل رسائل البريد الإلكتروني حسب الفئة، مما يسهّل التمييز بين أنواعٍ مختلفة من رسائل البريد الإلكتروني.
وتتضمن هذه الفئات، فئات أساسية تحتوي على محادثات بين شخصيْن ورسائل بريد إلكتروني ترويجية، وإشعارات وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمكن للمستخدمين تكوين فئات إضافية، مثل التحديثات والمنتديات لفرز رسائل البريد الإلكتروني، التي تحتوي على الإيصالات والفواتير والكشوف والرسائل من المجموعات عبر الإنترنت.
من خلال تمكين هذه الميزة، سيكون لكل بريد إلكتروني ترسله من جيميل على هاتفك توقيعاً افتراضياً.
ويمكنك تضمين تفاصيل الاتصال والمنصب والمزيد.. يمكن للمرء إضافة توقيع مخصّص إلى "جيميل" عبر قائمة الإعدادات.
من خلال تمكين الإنشاء الذكي والرد الذكي، سيقدّم "جيميل" اقتراحات كتابة تنبؤية في أثناء إنشاء بريد إلكتروني جديد.
وسوف يقترح أيضاً ردوداً على رسائل بريد إلكتروني معيّنة.
وبمجرد التمكين، تصبح صياغة رسالة بريد إلكتروني أسهل كثيراً، وبناءً على المتطلبات، يمكن تعديل النص المقترح.
هل تريد تجنُّب الرد على كل بريد إلكتروني رسمي عندما تكون في إجازة؟ قم بتكوين الرد التلقائي خارج المكتب على تطبيق "جيميل" عن طريق إدخال تفاصيل، مثل اليوم الأول واليوم الأخير والموضوع والرسالة.
ويمكنك أيضاً تمكين خيار "الإرسال إلى جهات الاتصال الخاصة بك فقط" إذا كنت ترغب في إعلام الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.