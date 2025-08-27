كل ما تريد معرفته عن "آيفون 17" قبل الكشف عنه رسميا 9 سبتمبر

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عقدها حدثا ضخما في 9 سبتمبر المقبل، لإطلاق أحدث إصداراتها من هواتف "آيفون 17".
ونستعرض لكم في التقرير التالي أبرز التوقعات بشأن هواتف "آيفون 17" وساعات "أبل" الجديدة المحتملة.
نادرًا ما تُشارك أبل تفاصيلَ حول منتجاتها المُستقبلية قبل الإعلان عنها، لكن مصادر عدة توقعت أن تتضمن الهواتف الجديدة ميزات ذكاء اصطناعي استثنائية بفضل شراكاتها مع "أوبين أيه آي"، خاصة بعد تأجيلها تحديثا رئيسيا لمساعدها الرقمي "سيري" الذي كان من شأنه مواكبة "شات جي بي تي" و"جيميني".
تراهن "أبل" هذا العام على قدرتها في جذب المستهلكين بهاتف "آيفون" فائق النحافة، حيث من المتوقع أن تصدر طرازا جديدا يشبه إلى حد كبير جهاز "ماك بوك آير" لكنه سيكون أكثر أناقة، بحسب المصادر.
وقد تكون النحافة والأناقة في أجهزة "آيفون" المقبلة على حساب عمر البطارية والكاميرا، بحسب المصادر.
وتتوقع المصادر أن تتخلى أبل عن طراز "آيفون بلس" من مجموعة هواتف آيفون في عام 2025.
إلى جانب إصدار جديد أكثر أناقة، من المتوقع أن تعلن أبل عن إصدار قياسي من آيفون 17 إلى جانب طرازات برو الجديدة.
وعادةً ما تُحدّث أبل طرازاتها القياسية بمعالجات جديدة وتحسينات تدريجية في الكاميرا وعمر البطارية، وبالمقارنة مع الطراز القياسي، تتميز طرازات برو بكاميرات أكثر تطورًا، وشاشات أكبر، ومعالجات أقوى قليلاً، وتصميم مصنوع من التيتانيوم.