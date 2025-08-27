كل ما تريد معرفته عن "آيفون 17" قبل الكشف عنه رسميا 9 سبتمبر

نادرًا ما تُشارك أبل تفاصيلَ حول منتجاتها المُستقبلية قبل الإعلان عنها، لكن مصادر عدة توقعت أن تتضمن الهواتف الجديدة ميزات ذكاء اصطناعي استثنائية بفضل شراكاتها مع "أوبين أيه آي"، خاصة بعد تأجيلها تحديثا رئيسيا لمساعدها الرقمي "سيري" الذي كان من شأنه مواكبة "شات جي بي تي" و"جيميني".