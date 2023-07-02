رد فعل مؤسس "تويتر" على قرار "الحد من التغريدات"

وأوضح "دورسي" في تصريحات نقلتها صحيفة "الماركا" الإسبانية، أنه يدرك أن هناك تحديات كبيرة تواجه إدارة تويتر؛ لكنه أعرَبَ عن ثقته في جهود فريق العمل بحل المشكلة في ظل القيود الهائلة التي يفرضها "ماسك" عليهم.