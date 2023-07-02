رد فعل مؤسس "تويتر" على قرار "الحد من التغريدات"

شارك مؤسس "تويتر" ورئيسها التنفيذي السابق، جاك دورسي، رد فعله على قرار مالك المنصة الجديد إيلون ماسك، بالحد من التغريدات الذي أعلنه مساء أمس.
وأوضح "دورسي" في تصريحات نقلتها صحيفة "الماركا" الإسبانية، أنه يدرك أن هناك تحديات كبيرة تواجه إدارة تويتر؛ لكنه أعرَبَ عن ثقته في جهود فريق العمل بحل المشكلة في ظل القيود الهائلة التي يفرضها "ماسك" عليهم.
واقترح "دورسي" على إدارة "تويتر" استخدام بروتوكولات مفتوحة لتخفيف العبء على خوادم المنصة والحفاظ على الإنترنت مفتوحًا بالكامل للمستخدمين.
وأعرب عن أمله في أن يفكر تويتر في البناء على مثل هذه البروتوكولات، وتسليط الضوء على الفوائد المحتملة لجميع المستخدمين.
وقال "دورسي": "تشغيل تويتر صعب. لا أرغب في الضغط على أي شخص. أنا واثق من أن الفريق يبذل قصارى جهده في ظل القيود التي لديهم، وهي قيود هائلة".
وتابع: "من السهل انتقاد القرارات من بعيد.. وأنا مذنب بها.. لكنني أعلم أن الهدف هو رؤية تويتر يزدهر.. إنه سيفعل ذلك".