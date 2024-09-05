تحديث نظام "كروم أو إس" يمنح أجهزة "كروم بوك" مزايا جديدة

أطلقت شركة "جوجل" تحديث نظام تشغيل "كروم أو إس" لأجهزة "كروم بوك"، والتي وفرت له مزايا جديدة بها لمسة من نظام تشغيل "ويندوز 11" الشهير.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "زد نت" التقني المتخصص، أن تحديث "كروم أو إس" يمنح أجهزة "كروم بوك" ميزة "سناب جروبس" التي تسمح للمستخدمين بإقران نافذتين في وقت واحد، بالإضافة إلى عدد من التغييرات الأخرى التي دعم تطبيقات الكاميرا والتحكم في الصوت افتراضيًا.
وتسمح ميزة "سناب جروبس" إمكانية فتح المستخدمين نافذتين منفصلتين بشاشة مقسمة، مع إمكانية تغيير حجم هذه النوافذ بشكل فردي أو نقلها معا كمجموعة أو تقسيمها في أي وقت.
أما الميزة الثانية التي يتضمنها التحديث هو تقنية "التعرف الضوئي على الحروف" في تطبيق الكاميرا، التي تمكن أجهزة "كروم بوك" من رؤية النص من قطعة من الورق أمام العدسة.
تدعم هذه الميزة أيضًا البحث عن الكلمات في الصور، وقراءة المستندات بصوت عالٍ، مستفيدة من تقنيات التعلم الآلي المطورة التي اعتمد عليها التطبيق.
تقول جوجل تقنية "التعرف الضوئي على الحروف" يمكنها قراءة الصفحات في الاتجاهين الأفقي والرأسي، كما يدعم 77 لغة.
كما يتضمن التحديث أيضًا تقنية جديدة يطلق عليها "قارئ الشاشة المدمج في النظام" للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، حيث يتتبع مكبر الصوت عملية قراءة الشاشة.