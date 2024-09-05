تحديث نظام "كروم أو إس" يمنح أجهزة "كروم بوك" مزايا جديدة

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "زد نت" التقني المتخصص، أن تحديث "كروم أو إس" يمنح أجهزة "كروم بوك" ميزة "سناب جروبس" التي تسمح للمستخدمين بإقران نافذتين في وقت واحد، بالإضافة إلى عدد من التغييرات الأخرى التي دعم تطبيقات الكاميرا والتحكم في الصوت افتراضيًا.