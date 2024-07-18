"ناسا" تُصدر قراراً بإلغاء مشروع أنفقت عليه 450 مليون دولار على القمر

وكانت الوكالة تأمل من خلال هذا المشروع في أن تتمكن من المساعدة في الإجابة عن أسئلة مهمة، مثل مكان وجود المياه على القمر، ومقدار المياه التي سيستخدمها رواد الفضاء في المستقبل.