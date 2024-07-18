"ناسا" تُصدر قراراً بإلغاء مشروع أنفقت عليه 450 مليون دولار على القمر

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مشروعا على القمر أنفقت عليه حتى الآن أكثر من 450 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت وكالة "ناسا" في بيان رسمي أنها قررت إلغاء مشروع "فايبر" الذي كان يهدف للبحث عن الجليد على سطح القمر، واستكشاف القطب الجنوبي للقمر بحثًا عن الجليد المائي.
وكانت الوكالة تأمل من خلال هذا المشروع في أن تتمكن من المساعدة في الإجابة عن أسئلة مهمة، مثل مكان وجود المياه على القمر، ومقدار المياه التي سيستخدمها رواد الفضاء في المستقبل.
لكن وكالة ناسا قررت الآن إلغاء المشروع ووقف تطوير المركبة التي ستعمل عليه، مشيرة إلى "زيادات التكلفة، والتأخير في تاريخ الإطلاق، ومخاطر نمو التكلفة في المستقبل، السبب في هذا القرار".
وكانت الوكالة قد انتهت من تجميع المركبة وتركيب أدواتها العلمية. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليها إخضاع المركبة لسلسلة من الاختبارات للتأكد من قدرتها على تحمل إطلاق الصواريخ والظروف القاسية للفضاء الخارجي.
وقال جويل كيرنز، نائب المدير المساعد للاستكشاف في ناسا، إن الإلغاء سيوفر للوكالة ما لا يقل عن 84 مليون دولار، لأنها لن تضطر بعد الآن إلى دفع تكاليف تلك الاختبارات وعمليات المركبة.
وأضاف كيرنز أن الوكالة كانت قلقة أيضًا بشأن النفقات الإضافية إذا تأخر إطلاق المركبة.
وأعلنت وكالة ناسا لأول مرة عن مهمة "فايبر" في عام 2019، مع خطط لإطلاقها في أواخر عام 2022.
ومع ذلك، بسبب مشاكل سلسلة التوريد خلال ذروة جائحة فيروس كورونا، من بين مشاكل أخرى، تم تأجيل إطلاقها إلى أواخر عام 2024، ثم قررت تأجيل الإطلاق حتى سبتمبر 2025، وحاليا أصدرت قررا بإلغاء المشروع كله.
وتخطط الوكالة لتفكيك المركبة واستخدام أدواتها ومكوناتها في المهام المستقبلية.
ومع ذلك، فإنها ستنظر في المقترحات المقدمة من الشركات الأمريكية والعالمية التي قد ترغب في استخدام المركبة، طالما أنها لا تكلف الحكومة الأمريكية المزيد من الأموال.