تسريبات: سامسونج ستدعم هاتف "جلاكسي إس 23" بهذه الميزة

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن مواصفات هاتفها المرتقب "جلاكسي إس 23".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن سامسونج قررت أن تدعم "جلاكسي إس 23" ببطارية أكبر للحفاظ على شاشة لمسية بقياس 6.1 بوصة.
وأفادت المصادر بأن هاتف "جلاكسي إس 23 فانيلا" سيُدعم ببطارية 3900 ميللي أمبير في الساعة، وهي ترقية كبيرة عن الإصدار السابق "جلاكسي إس 22".
وسيدعم هاتف "جلاكسي إس 23"، بشاشة لمسية 6.1 بوصات بدقة "فل إتش دي بلس".
وأكدت المصادر أن سامسونج تحيط هاتفها بمزيد من السرية، وترفض الكشف عن المزيد من الميزات؛ لكنها كشفت أنه سيكون تصميمًا جديدًا وشرائح جديدة كليًّا.