"فيفو" تنوي منافسة "أبل" في نظارات "الواقع الافتراضي"

وأوضحت تقارير صحفية أن نظارة فيفو الجديدة، تشبه تصميم "أبل فيجن برو" بصورة كبيرة سواء من حيث الاسم أو التصميم أو الواجهة، ولكنها أخف وزنا بنحو 35% وأرخص بنحو الثلث تقريبا.