"فيفو" تنوي منافسة "أبل" في نظارات "الواقع الافتراضي"

أعلنت شركة "فيفو" الصينية نيتها تحدي شركة "أبل" الأمريكية في مجال نظارات الواقع الافتراضي، بطرحها جهاز جديد وصفته بـ"الأرخص" و"الأخف وزنا".
وأوضحت تقارير صحفية أن نظارة فيفو الجديدة، تشبه تصميم "أبل فيجن برو" بصورة كبيرة سواء من حيث الاسم أو التصميم أو الواجهة، ولكنها أخف وزنا بنحو 35% وأرخص بنحو الثلث تقريبا.
وتتشابه "فيفو فيجن" مع نظارة "أبل فيجن برو" من حيث أنه يمكن التحكم بها من خلال تتبع العين أو إيماءات اليد.
ويبلغ حجم نظارة "فيجو فيجن" 398 جراما فقط أي أقل بصورة كبيرة من وزن "أبل فيجن برو" الذي لا يقل عن 600 جراما.
وتحتوي النظارة الجديدة على شاشتين من الصمام ثنائي الباعث للجوء العضوي بدقة 3840×3552 بيكسل لكل منهما ما يوفر لها دقة 8كى.
وتعمل النظارة بمعالج "سنابدراجون إكس آر 2 بلس" من الجيل الثالث لمعالجات "كوالكوم"، التي تجعلها تزيد من تردد معالجة الرسومات بنسبة 15% مقارنةً بسابقتها، مما يوفر صورًا أكثر وضوحًا واهتزازًا أقل، وفقًا للشركة.
كما توفر سماعة الرأس خيارين للحزام: حزام محبوك فردي وحزام ذو حلقة مزدوجة.
ويعمل الجهاز حاليا إما على هواتف فيفو أو أجهزة الكمبيوتر العامل بنظام "ويندوز 10".
وتقول "فيفو" إن سعر النظارة سيصل تقريبا إلى 1393 دولار أمريكي أو أقل، وهو أقل بالثلث تقريبا من نظارة أبل.
وتعكس هذه الاستراتيجية لخفض الأسعار ما تتبعه شركات تصنيع الأجهزة الصينية في قطاعات أخرى، مثل الهواتف الذكية، والتي تقدم مواصفات مماثلة بأسعار أقل بكثير.