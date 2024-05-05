التسريبات الأبرز لمواصفات هاتف "جوجل بيكسل 8 إيه"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن التسريبات التي وُصفت بـ"الأبرز" لمواصفات هاتف "جوجي بيكسل 8 إيه" قبل إطلاقه رسميًّا يوم 14 مايو الجاري.
وتُظهِر التسريبات التي نشرها موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني المتخصص، أن الهاتف سيعمل بواسطة معالج "تينسور الجيل الثالث" من تطوير شركة "جوجل"، وسيأتي بشاشة "أوليد" بدقة "فول إتش تي دي بلس" بقياس 6.1 بوصة مع طبقة حماية "جوريلا جلاس 3"، مع معدل تحديث شاشة وذروة سطوع أفضل من الإصدار السابق "بيكسل 7 إيه".
وستزداد سعة البطارية النموذجية أيضًا من 4385 مللي أمبير في هاتف "بيكسل 7 إيه" إلى 4492 مللي أمبير في هاتف "بيكسل 8 إيه".
ويدّعي المصدر أن جوجل ستعلن عن ذلك على أنه يتمتع بما يصل إلى 24 ساعة من التحمل، أو ما يصل إلى 72 ساعة، مع وضع توفير البطارية الفائق، وسيدعم الهاتف الذكي أيضًا الشحن اللاسلكي.
وسيكون نظام الكاميرا في هاتف "جوجل بيكسل 8 إيه" هو نفسه نظام الإصدار السابق بدقة 64 بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل؛ ولكنها ستحتوي على ميزات جديدة، مثل "ماجيك إيدتور" و"ألترا إتش دي آر"، وتقنيات أخرى للتصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وسيأتي هاتف "بيكسل 8 إيه" بأربعة ألوان، وهي: Obsidian، وPorcelain، وBay، وAloe.
وسيحتوي الهاتف الذكي على خيارات تخزين بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت، بسعر 499 دولارًا و559 دولارًا على التوالي.