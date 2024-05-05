التسريبات الأبرز لمواصفات هاتف "جوجل بيكسل 8 إيه"

ويدّعي المصدر أن جوجل ستعلن عن ذلك على أنه يتمتع بما يصل إلى 24 ساعة من التحمل، أو ما يصل إلى 72 ساعة، مع وضع توفير البطارية الفائق، وسيدعم الهاتف الذكي أيضًا الشحن اللاسلكي.