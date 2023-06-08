المعلومات الكاملة عن ميزة "القنوات" الجديدة في "واتسآب"

وقالت الشركة إن الخصوصية مهمة أيضًا، حيث لا تتم مشاركة معلومات مسؤول القناة وتحتفظ بسجل 30 يومًا فقط، ويمكن للمسؤولين أيضًا منع المتابعين من التقاط لقطات الشاشة أو إعادة توجيه الرسائل.