المعلومات الكاملة عن ميزة "القنوات" الجديدة في "واتسآب"

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" رسميًا عن إطلاقها ميزة "القنوات" الجديدة على المنصة، والتي تسمح للحسابات لأول مرة إرسال تحديثات أحادية الاتجاه إلى المتابعين.
وبتلك الطريقة باتت منصة "واتسآب" إلى حد كبير تطبيق وسائط اجتماعي، حيث سيمكن للحسابات إرسال عمليات بث أحادية الاتجاه إلى المتابعين في شكل "نصوص وصور ومقاطع فيديو وملصقات واستطلاعات رأي"، بصورة شبيهة بما تفعله منصات مثل "تويتر".
يمكن لحسابات البث تحديد من يُسمح له بمتابعة قناتهم، وما إذا كانوا يريدون أن تكون قابلة للاكتشاف وغير ذلك.
وفي الوقت نفسه، قالت إدارة "واتسآب": "إن متابعة قناة ما لن يكشف رقم هاتفك للمسؤول أو غيره من المتابعين".
ويمكن للمستخدمين العثور على قنوات في علامة تبويب جديدة على التطبيق تسمى التحديثات، حيث تعرض هذه المنطقة الحالة والقنوات التي تقرر متابعتها، منفصلة عن الدردشات مع العائلة والأصدقاء والمحادثات أو المجتمعات الجماعية.
وبالنسبة للمبدعين الذين يخططون لاستخدام الميزة، سيضيف "واتسآب" في النهاية خدمات الدفع لاستثمارها.
وقالت الشركة إن الخصوصية مهمة أيضًا، حيث لا تتم مشاركة معلومات مسؤول القناة وتحتفظ بسجل 30 يومًا فقط، ويمكن للمسؤولين أيضًا منع المتابعين من التقاط لقطات الشاشة أو إعادة توجيه الرسائل.
لكن القنوات على "واتسآب" ليست مشفرة من طرف إلى طرف، لكن واتسآب قالت إنها تستكشف الفكرة للمنظمات غير الربحية أو الصحية أو غيرها من المنظمات الحساسة للخصوصية.
القنوات هي إلى حد ما نسخة من ميزة مماثلة على تطبيق الدردشة المنافس "تيليجرام" الذي يحمل نفس الاسم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت "ميتا" قنوات البث على "إنستغرام"، مما يسمح للمبدعين ببث التحديثات إلى صناديق البريد الوارد لمتابعيهم مثلما يمكن لمستخدمي "واتسآب" القيام به.