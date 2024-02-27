كل ما تود معرفته عن خاتم "سامسونج" الذكي الجديد

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، النقاب رسميًّا عن أول خاتم ذكي خاص بها "جلاكسي رينج"، خلال مشاركتها في مؤتمر الأجهزة الذكية في برشلونة.
ونقدم لكم في التقرير التالي كل المعلومات التي تحتاجها حول خاتم "سامسونج جلاكسي رينج" الذكي الجديد.
يأتي الخاتم بثلاثة ألوان رسمية، وهي:
السيراميك الأسود
الفضي البلاتيني
الذهبي
يقول رئيس فريق الصحة في سامسونج إن الخاتم مزود بأجهزة استشعار ستكون قادرة على إعطاء قراءات لمعدل ضربات القلب ومعدل التنفس، ومقدار الحركة التي تتم أثناء النوم، والوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم بمجرد الدخول فيه.
ويشير أيضًا إلى أن "جلاكسي رينج" يمكنه منح المستخدم ما يطلق عليه "درجة الحيوية"، وهي مجموعة من البيانات حول الاستعداد الجسدي والعقلي لمعرفة مدى إنتاجيتك، وكل ذلك سيكون متاحًا من خلال تطبيق "سامسونج هيلث".
وذكر المسؤول أن سامسونج تفكر في إضافة ميزة من شأنها أن تسمح لـ"جلاكسي رينج" بإجراء عمليات دفع دون تلامس، كما هو الحال مع الجوالات الذكية.
وتعمل كذلك الشركة على إضافة ميزة تعمل على مراقبة السكر بشكل غير جراحي، بالإضافة إلى استشعار ضغط الدم من خلال أجهزتها القابلة للارتداء.
يتميز الخاتم بتصميم مثير للاهتمام؛ فهو مقعر بحيث تتناقص الجوانب إلى المنتصف، وكأنها حافة سيارة مصغرة.
كما أن الخاتم لامع بصورة مميزة، بغضّ النظر عن اللون الذي تختاره.
يقول ممثلو سامسونج إن الخاتم خفيف للغاية وسهل الارتداء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وسيتم تقديم Galaxy Ring بأحجام الخواتم الأمريكية من 5 إلى 13 بالحجم الدقيق المحدد في الجزء الداخلي من الخاتم.
وأحد الجوانب الرئيسية هو أن الحلقات ذات الحجم الأكبر ستوفر بطاريات أكبر قليلًا ولكن لا توجد تفاصيل محددة من سامسونج في الوقت الحالي.
ولا يحتوي كذلك الخاتم على أي شاشات أو أزرار؛ حيث يمكن تتبع كافة بياناته عبر تطبيق "سامسونج هيلث" أو عبر الهاتف الذكي.