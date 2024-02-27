كل ما تود معرفته عن خاتم "سامسونج" الذكي الجديد

ويشير أيضًا إلى أن "جلاكسي رينج" يمكنه منح المستخدم ما يطلق عليه "درجة الحيوية"، وهي مجموعة من البيانات حول الاستعداد الجسدي والعقلي لمعرفة مدى إنتاجيتك، وكل ذلك سيكون متاحًا من خلال تطبيق "سامسونج هيلث".