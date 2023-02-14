رقم قياسي في طلبات الشراء المسبقة لهواتف "سامسونج جلاكسي إس 23"

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن تحقيق هواتفها الجديدة الرائدة "جلاكسي إس 23" رقمًا قياسيًا في طلبات الشراء المسبقة في كوريا الجنوبية.
وأوضحت "سامسونج" في بيان رسمي نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هواتف "جلاكسي إس 23" حققت 1.09 مليون طلب شراء مسبق، بزيادة بلغت 7% عن هواتف "جلاكسي إس 22" العام الماضي.
ولكن هذا الرقم لم يصل بعدُ إلى الرقم القياسي الذي حققته هواتف "جلاكسي نوت 10" التي بلغت 1.4 مليون طلب في أغسطس 2019.
وأشارت "سامسونج" إلى أن 60% من طلبات الشراء المسبقة كانت خاصة بهواتف "جلاكسي إس 23 ألترا"، فيما استحوذت هواتف "فانيلا جلاكسي إس 23" على نسبة 23%، وحصلت هواتف "جلاكسي إس 23 بلس" على أقل حصة بنسبة 15%.
يأتي هذا أيضًا بالتزامن مع فتح الشركة الكورية الجنوبية طلبات الشراء المسبقة لحواسيبها الرائدة الجديدة "جلاكسي بوك 3" بطرازاتها "جلاكسي بوك 3 برو" و"جلاكسي بوك 3 برو 360" و"جلاكسي بوك 3 ألترا".
وتنوي "سامسونج" عرض الحواسيب للبيع بدءًا من 22 فبراير في أوروبا والولايات المتحدة و15 مارس المقبل في الهند.
وتسعى "سامسونج" لأن تحقق مبيعات كبيرة من حواسيبها الجديدة، خاصة حاسب "جلاكسي بوك 3 ألترا"، التي تصفه بأنه أقوى حواسيبها على الإطلاق، والذي يتميز بشاشة بقياس 16 بوصة ووزن 1.8 كيلوجرام، ومعالج من إنتل من الجيل الـ13 وبطارية 76 وات في الساعة.