رقم قياسي في طلبات الشراء المسبقة لهواتف "سامسونج جلاكسي إس 23"

وتسعى "سامسونج" لأن تحقق مبيعات كبيرة من حواسيبها الجديدة، خاصة حاسب "جلاكسي بوك 3 ألترا"، التي تصفه بأنه أقوى حواسيبها على الإطلاق، والذي يتميز بشاشة بقياس 16 بوصة ووزن 1.8 كيلوجرام، ومعالج من إنتل من الجيل الـ13 وبطارية 76 وات في الساعة.